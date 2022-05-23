奇兵根度簡省兩粒　曼城戲劇性反勝維拉奪冠

周日晚（22日）英超煞科，曼城與利物浦爭冠鬥到轉彎入直路，曼城憑後備奇兵根度簡省兩粒，喺主場以3比2反勝阿士東維拉，得以力壓利物浦成功衞冕，近5季4奪英超冠軍，締造「藍月王朝」。

曼城今仗強陣出擊，奇雲迪布尼、菲爾科頓、馬列斯、加比爾捷西斯齊齊擔正，不過維拉主帥謝拉特揚言要幫紅軍打江山，就算開波後基本上捱打，曼城都冇乜入肉埋門，反而37分鐘維拉一次雙閘齊飛，盧卡斯迪治尼左路傳中，馬迪卡殊勁頂破網，意外地先拔頭籌。下半場曼城冇乜起色，去到69分鐘更畀前紅軍中場菲臘比古天奴射成2比0，好彩曼城靠後備入替嘅根度簡頭槌追番粒，之後洛迪卡斯簡迪遠射追成2比2，末段迪布尼再妙傳根度簡近射建功，梅開二度，協助曼城反勝3比2。

另一邊廂，利物浦今仗有兩大攻守主力穆罕默德沙拿同華基爾雲迪積克未獲正選，似乎主帥高普打定輸數，寧願畀佢哋抖多啲，無謂喺嚟緊歐聯決賽對皇馬前再傷。禍不單行係開波冇耐，紅軍後衞伊巴希馬干拿迪於中場附近漏頂，畀狼隊前鋒魯爾占美尼斯長驅直進，再橫傳柏度尼圖極速打開紀錄，好彩喺24分鐘，堤亞高艾簡達拿後腳妙傳，沙迪奧文尼追成1比1。

紅軍上半場末段有艾簡達拿受傷，易邊後由老將占士米拿入替，初段即有文尼挑射得手， 可惜越位在先食鋪詐胡，其後再換入沙拿同羅拔圖法明奴，完場前沙拿及安德魯羅拔臣建功反勝3比1。由於雙方齊齊贏波，曼城仍得以1分力壓利物浦封王。