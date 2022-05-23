熱刺奪歐聯入場券　般尼降班

英超煞科戰前4爭奪戰，熱刺作客諾域治，阿仙奴主場鬥愛華頓。未開波前熱刺領先阿仙奴1分，而且得失球大幅領先，今場只要攞1分就可下屆歐聯入場券。熱刺上半場早早領先，令阿仙奴場波提早進入垃圾時間，結果熱刺大勝全取3分，取得下屆歐聯入場券。

雖然賽前一度傳出射手哈利卡尼不適，但最終呢名英格蘭前鋒都正選上陣。熱刺開波就採取主導，結果16分鐘就有斬獲，古路施夫斯基接應賓坦古亞左路傳中波射入，為熱刺先開紀錄。32分鐘諾域治後防犯錯，畀熱刺逼甩，賓坦古亞斬去門前，哈利卡尼飛身頂入，領先至2比0完半場。下半場古路施夫斯基64分鐘入多1粒，跟住孫興民5分鐘內連入2球，助熱刺贏到5比0完場，歐聯入場券袋袋平安。

另一邊廂，阿仙奴於上半場26分鐘，因愛華頓犯天條獲判12碼，由加比爾馬天尼利射入領先1粒，5分鐘後「兵工廠」進攻右路角球開出，加比爾馬天尼利頭槌跣後，尼基迪亞接應頂入，擴大比數至2比0，愛華頓完半場前由雲迪碧克追番1球，半場踢成2比1。阿仙奴下半場有薛迪索拉斯、加比爾馬加希斯同馬田奧迪加特錦上添花，贏到5比1，但無辦法改變「兵工廠」下屆出戰歐霸嘅事實。

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至於護級方面，般尼同列斯聯賽前同分，般尼以較佳得失球排尾4，不過煞科戰般尼主場以1比2不敵紐卡素，列斯聯作客賓福特贏2比1，列斯聯成功壓過般尼，保住英超資格，般尼降班下季英冠見。