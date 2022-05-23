孫興民激鬥沙拿齊奪金靴　亞洲史上第1人

英超煞科日充滿戲劇性，除咗曼城神奇奪冠之外，金靴獎同樣要鬥到最後一刻，熱刺嘅南韓前鋒孫興民同利物浦嘅穆罕默德沙拿，最後20分鐘上演入球大鬥法，孫興民喺一度反超前下，最終同沙拿以23球並列神射手。孫興民成為英超史上首個亞洲金靴，亦係首個亞洲球員喺歐洲5大聯賽做神射手，為亞洲足球寫下新里程碑。

煞科戰前孫興民以1球落後沙拿，今仗作客諾域治入球慾明顯大增，但上半場多次黃金機會都浪費，直到70分鐘終於拎到入波，5分鐘之後再下一城，當時佢就以23個入波獨佔射手榜第1位，不過沙拿喺另一邊完場前6分鐘為利物浦入波，令2人並列金靴獎得主。

孫興民賽後表示：「拎到金靴獎係難以置信，我真係非常激動，呢個係我細路仔時嘅夢想，依家終於喺我手上面，真係唔敢相信。入波之前我對自己連環失機非常懊惱，但我冇放棄，我好想入波，大家都睇到隊友不斷幫我。呢個獎真係好重，今日係非常非常美好嘅一日。」

沙拿最後關頭打破入球荒再做神射手，係佢個人第3次拎到英超金靴，得獎次數僅次於阿仙奴傳奇亨利(4次)，呢位埃及前鋒同時以13次助攻成為今季英超助攻王，係英超史上第4個單季包辦神射手同助攻王嘅球員。至於英超金手套獎，就由艾利臣比加(利物浦)同艾達臣摩拉斯(曼城)以20場不失球共同分享。