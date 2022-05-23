哥帥神換扭乾坤　激動爆喊：我哋都係傳奇！

曼城喺英超煞科日，落後2球下戲劇性3比2反勝阿士東維拉奪冠，領隊哥迪奧拿最後關頭「神換人」成為關鍵，根度簡後備上陣連入2球扭轉乾坤，調動獲譽為「英超史上最佳換人」。哥迪奧拿賽後亦忍唔住爆喊，激動表示：「我哋都係傳奇！」

只有贏波先肯定捧盃嘅曼城，踢到下半場中段仍然落後，當球迷以為哥迪奧拿最後1個換人名額會留畀基亞利殊，哥帥喺68分鐘就換入根度簡，雖然佢落場後立即輸到0比2，但曼城嘅侵略性明顯大大提升，結果曼城5分鐘內入3球，根度簡包辦其中2球，《天空體肯》評述列納表示：「我認為呢個係英超史上最佳換人之一。」堅尼亦話：「呢個決定好重要，領隊同個後備都抵讚，神換人！」

今次係哥迪奧拿執教生涯第10個聯賽冠軍，包括西甲同德甲各3次捧盃，率領曼城更加係5年內第4次奪冠。即使捧盃經驗咁豐富，哥迪奧拿完場後仍然忍唔住大喊，賽後佢激動表示：「我哋都係傳奇！能夠5年內4次贏英超冠軍，因為每個人都非常非常特別，呢支球隊會被歷史銘記。」