等足11年！AC壓倒國米捧走意甲冠軍

AC米蘭苦等了11年，終於重奪意甲冠軍！周日煞科戰AC作客以3比0大勝薩斯索羅，迎來6連勝收官，在聯賽榜以兩分的優勢壓倒國際米蘭，粉碎佢哋衞冕夢之餘，球隊自2011年後首次再捧走錦標。

要爭取捧盃嘅AC米蘭，開賽已相當積極，不斷搶攻，最終憑基奧特梅開二度，再加基斯爾錦上添花，於上半場已鎖定3比0直至完場，輕鬆在煞科戰再袋走3分，並保持連續16場不敗，這是AC時隔11年後再奪意甲錦標，同時也是球隊第19個意甲冠軍。

AC今季取得了26勝8和4負嘅成績，時隔11年再捧盃之外，亦結束了佢哋喺各項賽事中近6年嘅錦標荒（上次奪意超盃已是2016年），而今季聯賽38輪賽事佢哋喺積分榜累積86分，喺意甲從2004-05賽季開始擴軍至20隊以來，AC攞到嘅最高得分，而2010-11年賽季當時AC以82分奪標。

值得一提是40歲嘅星級鋒將伊巴謙莫域，生涯為AC第二次捧盃，相當興奮；而丹尼爾馬甸尼也為家族奪得第12個意甲冠軍，佢老竇馬甸尼曾為AC贏過9屆錦標，而爺爺老馬甸尼都贏了4次。此外，這個冠軍也是主帥56歲嘅皮奧利執教以來嘅生涯第一冠。

至於國際米蘭主場出擊，最終以3比0戰勝森多利亞，但也無助蟬聯錦標，聯賽榜以兩分之差（84分）屈居亞席，拿玻里及祖雲達斯則分別第三及第四名，齊齊可獲歐聯資格。

意甲神射手方面，效力拉素嘅恩莫比尼出戰31場以累計27球贏得金靴，亦係佢生涯第４次獲得意甲神射手，成為意甲史上攞金靴獎次數最多嘅意大利本土球員。