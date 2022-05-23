伊巴謙莫域暗示掛靴　冠軍獻拉奧拿

AC米蘭喺意甲煞科日重奪聯賽冠軍，已40歲嘅伊巴謙莫域今場後備上陣，賽後呢位瑞典前鋒貫徹「招積」作風，食住大雪茄慶祝，但同時亦顯示感性一面，表示將冠軍獻畀早前過身嘅經理人兼好友拉奧拿。對於自己嘅前途，伊巴謙莫域話仍未作出決定，但暗示可能會掛靴。

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伊巴謙莫域今季意甲23次上陣入8球，佢賽後表示：「好神奇！AC米蘭11年前捧意甲冠軍我在陣，今次冠軍我又喺度！我重投AC米蘭嗰陣承諾要幫球隊重奪意甲，好多人都笑我，但經過幾年努力同付出，我終於履行到我嘅承諾。」

伊巴謙莫域特別將冠軍獻畀拉奧拿：「呢個獎盃獻畀拉奧拿，係佢將我帶返嚟AC米蘭，話我係唯一可以拯救呢間球會嘅人。」被問到如果拉奧拿仍然在生，依家會同佢講乜嘢，伊巴謙莫域就笑笑口話：「佢會叫我踢多10年，繼續『偷』多啲錢！」

早前有傳伊巴謙莫域會喺今季完結後掛靴，佢賽後表示未有定案：「首先我要有良好嘅狀態，如果我感覺好好，今場就唔會係我職業生涯最後嘅比賽。最近我嘅身體同私生活都遇上問題，但我仍盡所能幫AC米蘭拎到冠軍，我會喺未來幾日作出最後決定。」