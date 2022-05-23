曼聯輸波幸保歐霸席位　坦哈格睇到擰晒頭

曼聯兩大死敵曼城同利物浦為冠軍打生打死，「紅魔鬼」喺煞科日就幾乎連歐霸盃席位都保唔住，佢哋作客0比1輸畀水晶宮，全靠白禮頓喺另一邊反勝韋斯咸，先至可以保住第6名位置。曼聯新帥坦哈格今場首度入場觀戰，但就喺被影到幾次睇到擰晒頭，似乎今個夏天有排執。

曼聯煞科戰前領先韋斯咸2分，要贏波先確保歐霸盃資格，但今仗37分鐘就被韋費特沙夏攻陷，而且喺C朗拿度缺陣下無力入波，最終輸0比1。慶幸嘅係，韋斯咸喺另一仗半場領先白禮頓下，下半場連失3球輸1比3，「紅魔鬼」得以保住歐霸盃參賽資格，而韋斯咸就會出戰歐協聯。

荷蘭教頭坦哈格今仗首度入場，不過全程睇到黑晒面，半場期間同球迷合照亦「笑唔出」，著名記者Sam Pilger表示：「坦哈格喺包廂內多次睇到擰晒頭，對阿歷士迪尼斯嘅表現特別不滿。」曼聯輸埋煞科戰，係球隊自1981年以來首次聯賽作客6連敗；今季曼聯得失球差為0，亦係自89/90球季(-1)以來首次拎唔到正數。