復出遭連敗　泰姆法網出局：我要去打挑戰賽

兩屆法網亞軍的奧地利名將泰姆，周日在今屆法網揭幕日遭遇傷愈復出以來的7連敗，跨年更是連輸11場，他坦言會考慮重返挑戰賽重拾信心。

28歲的泰姆因右手手腕受傷一度離開比賽場9個月，但他傷愈復出後仍未恢復昔日水平，他周日在法網首圈以3比6、2比6、4比6不敵玻利維亞的戴連(Hugo Dellien )，無緣晉級。「經過幾星期，仍然感到疼痛，這不是我預計到的，真是很失望。」曾奪2020年美網冠軍的泰姆，先後躋身法網2018及2019年兩屆決賽，可惜最終都是不敵拿度屈居亞席。

泰姆今仗犯錯頻頻，全場無壓力下犯錯達42個，目前世界排名已降至194的他坦言要從低組別比賽打起:「這絕對不是一場精彩賽事，已經復出幾個月，我以為自己已準備對着他們，我相信是有點問題，可能比賽上要作出一點改變，特別是大滿貫，或者要想想回去參加一兩個挑戰賽。」

至於被視奪標熱門之一的西班牙新星艾卡華斯，一年前是透過外圍賽晉級，而今年已搖身一變為男單6號種子，他表現輕鬆，以直落三盤6比4、6比2、6比0淘汰對手闖關；而3號種子的德國名將施華列夫，亦同樣以直落三盤6比2、6比4、6比4力挫奧地利的奧拿闖關。

女單方面，2016年盟主西班牙的麥古露莎就遭到「一輪遊」，她在一度領先6比2、3比1的情況下被對手成功逆轉，最終以6比2、3比6、4比6負於愛沙尼亞的卡內皮，無緣晉級。