香港隊　U23領銜戰東亞盃　僅選1名「大港腳」

香港足球總會周一（23日）公布備戰「EAFF E-1 東亞足球錦標賽」決賽周的25人集訓名單。陣容當中12人為港超球隊香港U23的成員，僅鄭展龍1名「大港腳」入選，換言之港隊將以青年隊出戰這項東亞區最高級別賽事。

2022年「EAFF E-1 東亞足球錦標賽」在中國舉行，惟主辦國因疫情放棄主辦權，遂由日本接辦。賽事將於7月19至27日分別在茨城縣、愛知縣舉行，4支球隊日本、南韓、中國、香港將爭逐今屆賽事。此外，早前日本、南韓已盛傳會以青年梯隊出戰這項賽事，備戰巴黎奧運，而中國亦已確定以U23出擊，備戰延期的亞運會。

足總周一（23日）公布的25人集訓名單中，大部份為青年隊成員，當中大部份為港超球隊香港U23的成員，包括顏翱天、黃浩然、黎培基、黃智康、吳文希等，僅有鄭展龍、伍瑋謙等曾有入選「大港腳」名單的經驗，可謂以年輕球員為主。球隊將於5月30至6月14日在將軍澳足球訓練中心集訓。

25人集訓名單如下：

門將：顏翺天、龐焯熙（香港U23）、伍瑋謙（冠忠南區）

後衞：陳潤潼、黃浩然（香港U23）、張譽倫、嚴啟倬（傑志）、陳凱柏（冠忠南區）、翁煦濤（理文）、楊憲樂（晉峰）、李俊諺（南華）

中場：周家樂、黎培基、鄧筵霑、黃智康（香港U23）、鄭展龍、趙聡悟（傑志）、劉君正（晉峰）

前鋒：鄭子森、楊迪麟（標準流浪）、林樂賢、李藹軒、吳文希、袁世傑（香港U23）、陳傲軒（傑志）