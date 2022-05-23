孫興民奪金靴　南韓總統都享「同國光榮」

南韓球星孫興民喺今季英超，最終以23個入球奪得神射手，成為首位榮膺呢項殊榮嘅亞洲球員，佢嘅威水成就甚至連南韓總統尹錫悅，亦都發文道賀享受「同國光榮」，更稱呼孫興民係全南韓年輕人嘅榜樣。

29歲南韓國腳孫興民，今季以不涉及12碼嘅23個入球，與利物浦前鋒穆罕默德沙拿並列射手榜第1位，一同奪得英超金靴獎，成為首位獲得呢項殊榮嘅亞洲球員。就連剛履新南韓總統嘅尹錫悅亦都專登發文祝賀孫興民：「衷心祝賀你獲得本賽季英超最佳射手，這是你為球隊孜孜不倦工作的結果。」佢仲話，「老孫」嘅成就不但增添個人榮譽，更加係全南韓年輕人嘅模範：「再次祝賀孫興民，為南韓的年輕人們樹立了世界頂級運動員的榜樣，我們國民將支持你今後繼續努力。」

除咗新總統之外，好多非體育界嘅名人亦都享受孫興民嘅「同國光榮」，包括男團組合防彈少年團成員鄭號錫，喺社交媒體分享孫興民獲獎嘅時刻；而男影星尹燦榮嘅社交網站個人頭像亦都換上「老孫」嘅肖像，以示對佢嘅祝賀。