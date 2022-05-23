3代捧走12次意甲　馬甸尼花3年重振AC

紅黑軍團時隔11年後再捧走意甲冠軍，作為AC米蘭殿堂級人物嘅馬甸尼更是首次以總監身份見證歷史，佢呢三年嘅付出更係功不可抹，同時佢嘅囝囝丹尼爾馬甸尼亦係球隊一份子，可謂雙重意義。

「當然，我感到自豪。我之所以做總監只因為AC米蘭，我退役時，完全無呢個計劃；我放咗很多時間，亦嘗試去了解同學習，等待適當嘅時刻，我的確很幸運。」現年53歲嘅馬甸尼2018年重返球會，擔任發展總監，跟住2019年升做技術總監，當中最重要嘅係當年以2000萬歐元收購係皇馬買入迪奧靴南迪斯，佢依家已經係AC米蘭防線嘅中流砥柱。

「我哋擁有一支年輕嘅球隊，好多球員都互相信任，而這三年來嘅其中一個秘密就是我哋跟球員聽互相尊重，事情之所以發生，因為我哋一直有呢個計劃及可靠嘅意見，呢啲就係我哋做總監嘅責任。」

意甲之後，馬甸尼下一個目標放眼歐洲:「我哋好開心，而且要不停學，我係一個年青嘅總監，呢個係我第4個賽季，但唯一不變就係不停去學習，而且畀年輕一代更多機會同信任，佢哋係充滿着能量，仲有進步空間，呢個就係我地再次征戰歐洲嘅起點。」連同囝囝丹尼爾，馬甸尼家族三代都為AC贏過錦標，相信都係一項歷史，本身就已經係AC經典嘅馬甸尼，球員時代先後7次為紅黑軍團奪冠，佢老竇施薩馬甸尼亦為AC功臣，曾4奪意甲錦標，馬甸尼家族合共贏過12次。