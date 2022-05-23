港產小將慈英成為日本小國腳：多謝香港球迷

周一（23日）日本足協公布6月赴法國出戰「土倫盃」的U19大軍名單，出現效力布力般流浪U18的慈英之名字。這名港產日裔小將受訪時表示，對首度獲得母親的祖國徵召感榮幸，亦希望藉此答謝香港球迷一直以來的支持。

現年18歲的慈英出生自香港，兩年前接受本報專訪時曾坦言希望有朝能披上香港隊球衣，惟擁有香港永久居民身份的他，因不持有特區護照而未獲資格。周一（23日）在日本足協公布的U19名單中，出現了慈英的名字，慈英在社交媒體上分享獲得徵召的喜悅。經本報查問後，慈英交代來龍去脈：「上年10月我代表布力般對列斯聯時，有位日本教練嚟睇我，佢話我踢得好好，喺下個集訓營將會徵召我入隊。」

慈英指，今季曾獲布力般流浪發出職業合同，亦收到其他球會的聘約，他和家人正視乎待遇和前途考慮去向。他又稱，雖然最終選擇代表母親的祖國，但仍心繫香港，假如隔離政策放寬，渴望回來度假；亦希望答謝香港球迷一直以來的支持：「香港呢個地方喺我心中永遠佔一席位，雖然我冇代表香港隊嘅資格，但我仍然愛香港同香港人，多謝你哋一直以前對我嘅支持。」

2022年「土倫盃」將於5月29至6月15日在法國舉行，日本將與哥倫比亞、阿爾及利亞、科摩羅同組，假如出線更有機會鬥墨西哥、阿根廷、法國等世界強隊交手，香港球迷屆時亦可一探慈英的實力。