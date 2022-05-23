好消息！甲一籃球7.19重啟　王座預料11月誕生

甲一籃球賽鐵定7月19日重啟！這是自本年初賽事因疫情被煞停後，時隔193日本地最高水平籃球賽復賽的日子。重賽日戲碼由崇德飛鷹對南青、康仁福建對東方龍獅，按香港籃球總會的編排，甲一聯賽賽制不變，聯賽歷時4個多月，冠軍最快於11月中誕生。

隨着政府於5月中解除室內運動場的「口罩令」，意味着甲一男子籃球賽事亦可「回復」比賽狀態，香港籃球總會公布餘下23場常規賽（單循環初賽）、附加賽、4強複賽、冠軍戰及季軍戰系列賽全部賽期。唯經過第5波疫情的衝擊後，部份球隊出現人事變動，例如本季表現突出的南青於7月19日晚上7時假修頓場館接戰飛鷹，南青陣中居港外援兼得分王麥洛連，已解約回流加拿大落班，欠缺了這位聯賽場均得分18.3分的中鋒，實在令南青的攻防力打了折扣，且看一眾年輕小將如何對策。同日尾場由東方龍獅對福建，為爭前4及衝擊王座，兩隊定有一番惡鬥。

目前在聯賽榜6戰全勝的南華，尚有3場常規賽分別對滿貫(7月28日)、安保漢友(8月12日)及遊協(9月13日)，南華主帥巴拿莫域亦於疫情期間因未知何時重啟比賽，經已離隊回歐。但論陣容整體實力，衞冕的南華仍傲視同儕，且看球隊如何調整以爭奪今季繼銀牌後的第二項錦標。至於聯賽榜次名的永倫，則於7月28日再次亮相，於頭場對陣安保漢友。

常規賽將於9月27日完成，由滿貫對永倫合演「綠黃大戰」，頭場為女甲決賽。而由常規賽第三至第六名爭奪BIG 4的「附加賽」則定於10月5日舉行，一場過、無仇報，將掀起聯賽高潮。至於4強階段則繼續以三場兩勝制定出兩支決賽隊伍，於11月會師修頓爭奪總冠軍王座。

甲一聯賽重要日期

比賽重啟 7月19日

首循環煞科 9月27日

附加賽 10月5日

前4名複賽 10月11日、18日、26日 (採三場兩勝制)

決賽及季軍戰 11月1日、8日、15日、22日、29日 (決賽採五場三勝制/ 季軍戰三場兩勝制)

註:全部比賽於修頓場館舉行