紅軍失冠兼折將　堤亞高恐無緣鬥皇馬

利物浦周日（22日）失落聯賽冠軍後，即將要出戰對皇家馬德里嘅歐聯決賽，但係賽前就先收到懷消息，堤亞高艾簡達拿恐怕因傷僅能作壁上觀，而「幸運童子」奧歷治亦受傷篤定錯過呢場大賽。

「紅軍」周日（22日）雖然3比1擊敗狼隊，但另一場曼城反勝阿士東維拉，佢哋僅以1分之差失落冠軍，「4冠王」夢碎。與此同時，中場主力堤亞高艾簡達拿，半場前因拉傷大腿筋退下火線，高普喺賽後受訪時雖然唔能夠答實，佢喺下周日（29日）對皇馬嘅歐聯決賽出唔出到，但就話佢嘅情況不容樂觀：「堤亞高嘅情況唔樂觀，但尚要時間觀察，佢仲行得到，呢個可能係一個好嘅迹象，但要喺休息之後睇吓情況點。」

除此之外，經常喺緊要關頭救番利物浦一命嘅奧歷治，已確定因傷無緣呢場大戰，而喺對狼隊冇上陣嘅法賓奴同華基爾雲迪積克，就需要時間再確定。不過無論點，高普話球員要盡快恢復心情，準備呢場波：「球員會盡快收拾失落聯賽冠軍嘅情緒，準備去巴黎同皇馬鍊過！」