肥安比高普有歐聯冠軍命？

英超強豪利物浦，將會與西甲豪門皇家馬德里會師歐聯決賽，於5月29日凌晨3時一較高下。

事實上，無論計個人魅力抑或人氣，皇馬教練安察洛堤都肯定不及利物浦領隊高普，不過肥安絕對係天生捧盃命，呢位意大利籍主帥成為歐聯歷史上，首位5次領軍打入決賽嘅教頭；而之前4次決賽，佢就幫助AC米蘭及皇馬合共3次捧盃，成功率高達75%！

相反，德國籍主帥高普嘅「命水」就不及安察洛堤，歷來4次領軍打入歐洲盃賽決賽(3次歐聯及1次歐霸)，只曾1次捧盃，成功率僅得25%。究竟今季高普可唔可以扭轉乾坤？

高普歐戰盃賽決賽成績

球季 賽事 帶領球隊 成績

18/19 歐聯 利物浦 贏

17/18 歐聯 利物浦 輸

15/16 歐霸 利物浦 輸

12/13 歐聯 多蒙特 輸

安察洛堤歐戰盃賽決賽成績

球季 賽事 帶領球隊 成績

13/14 歐聯 皇家馬德里 贏

06/07 歐聯 AC米蘭 贏

04/05 歐聯 AC米蘭 輸

02/03 歐聯 AC米蘭 贏