甲一　東方龍獅人腳沒變　約友賽提升狀態

隨着甲一聯賽定於7月19日重啟，各支球隊包括東方龍獅均朝着更明確的目標努力，東方龍獅籃球部行政經理李樹榮坦言，7月復賽對他們來說完全沒有問題，皆因己隊早於4月21日已恢復正常訓練，至今已有一個月，眾球員狀態都不錯，他還透露未來希望與籃總定期開領隊會議，就賽事各環節包括放放寬外援名額等交換意見。

東方龍獅自1月5日對賽擊敗崇德飛鷹後，受疫情影響已停戰多月，在這段「比賽空窗期」東方龍獅並沒有停下來，除一直有鍛練體能外，上月亦已已回復正常操練，然而球隊也明白實戰的重要性，李樹榮表示已有部署催谷球員狀態：「未來會相約其他隊伍打友賽，希望盡快重拾比賽狀態。」他表示球隊班底包括教練及球員「沒有人腳變動」，將以最完整陣容迎接聯賽餘下多場賽事。

東方龍獅於常規賽暫錄得2勝2負，未來5場常規賽包括7月19日對康仁福建、7月26日對建龍飛馬、8月10日對南青、8月16日對滿貫及9月20日對遊協，李樹榮表示喜見甲一終於復賽，「但每個月只得2場比賽，9月27日才完成今季常規賽，賽程有點疏。」而最近藍軍和其他球隊達成共識，希望定期與籃總開領隊會，「特別復賽前可就比賽量、放寬外援限制等交流意見。我們已向總會表達意願，正等待回覆。」