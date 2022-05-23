驚人巧合！曼城奪冠引發紅軍歐聯猜想

曼城僅以1分力壓利物浦封王，一切似曾相識，大家唔善忘嘅話都記得，2018至19球季曾經出現一樣嘅劇情，但再對比兩個球季積分榜，原來連前6隊排名都竟然一模一樣，相當巧合。

兩個球季由第1至第6名順序分別係：曼城、利物浦、車路士、熱刺、阿仙奴、曼聯，而且同樣係曼城同利物浦爭冠，相差1分，第4名同樣係熱刺力壓阿仙奴，幾乎連過程都一樣。

穆罕默德沙拿喺呢兩季都成為神射手，而且都要同人哋並列，2018至19球季同沙迪奧文尼及奧巴美揚分享，今季就同孫興民並列。

按此推算，當年曼城英超登頂後，利物浦雖然失落聯賽，但最後奪得歐聯冠軍，今季曼城再度奪冠，利物浦嚟緊歐聯決賽對皇馬，按劇情發展亦好有奪冠機會。當年曼城獲得本土3冠，若然紅軍贏歐聯，亦會成為3冠王。

但如果紅軍最終歐聯奪冠嘅話，一切條件將會同3年前一樣，回想2018至19球季，係喺全球爆發疫情之前，之後一季英超甚至全世界都因疫情停罷，世界大變，今季竟然巧合地重複疫情爆發前發生過嘅事，咁樣推演落去咪好恐怖？