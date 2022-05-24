曼聯新帥首次專訪　10條妙計激活紅魔鬼

英超收咧之後，坦哈格正式接手成為曼聯領隊，開始為下季組軍工作做準備，呢位52歲荷蘭名帥首次接受球會官方媒體訪問，大談發展大計，從10方面埋手，建立一支更團結、踢法更進取嘅紅魔鬼。

坦哈格表示，對於可以執教曼聯，感到非常興奮，但同時亦係一項大挑戰：「球隊現時狀況唔理想，但唔好忘記，曼聯1年之前仲係英超亞軍，人腳陣容有潛力，我要做嘅事，就係激發佢哋，但需要一個過程同時間，建基於正確足球哲學同戰略，努力工作，我堅信可以取得成功。」

坦哈格亦認為曼聯必須團結一致：「我想建構一支為團隊而戰嘅球隊，而非只着重個人主義，要上下團結一致，取得應有成績。」

紅魔鬼今季成績令人失望，坦哈格指未來比賽，要令球迷睇得開心：「喺奧脫福比賽，需要取悅球迷，所以我希望採取高位逼搶踢法，將對手壓制喺對方後半場，呢種戰術同我教阿積士相似，具有冒險精神，當然踢出悅目進攻足球嘅同時，亦要勝出比賽。」

坦哈格同時指出要仿傚阿積士，提拔更多年輕球員上一隊。至於講到轉會策劃，坦哈格認為需要更新陣容，但會先同現有球員溝通之後，再作出簽入新兵嘅位置同人選。

總結坦哈格今次專訪，可以歸納出佢重建曼聯10大妙計：

1.每場比賽都要支配控制戰局。

2.付出100%努力工作。

3.更新陣容。

4.同能幹、有質素嘅人合作。

5.踢逼搶足球。

6.提拔年輕球員。

7.踢出團隊精神，而非個人主義。

8.以悅目進攻足球取勝。

9.建立奮鬥精神及文化。

10.令球迷睇得開心，促使主場氣氛更熾熱。