甲組　聯賽盃賽程出爐　深水埗對元朗打頭陣

足總周二（24日）公布甲組「聯賽盃」賽程，首日賽事確定於周日（29日）展開，而「揭幕戰」戲碼亦分量十足，將由坐擁羅港威、許嘉樂等前港超兵的深水埗，於天業路公園硬撼前超聯球隊佳聯元朗，另外還有4仗賽事將於同日舉行。

即將爆發的甲組 「聯賽盃」，在比賽前約一星期正式公布比賽賽程，當中首日賽事除B組重頭戲深水埗對佳聯元朗，下午1時30分於天業路公園上演外，同樣時間還有南華對東區在跑馬地遊樂場1號場舉行；至於同日下午3時30分，3仗A組賽事包括黃大仙對中西區、和富大埔對愉園，以及高力北區對永義地產，則分別於跑馬地遊樂場1號場、天業路公園、北區運動場同時進行。

甲組「聯賽盃」早前已完成抽籤，11支甲組球隊將分成A、B兩組，A組包括和富大埔、愉園

、中西區、永義地產、黃大仙、高力北區，而B組則有沙田、佳聯元朗、南華、東區、深水埗。經單循環對賽後，得分最高兩隊出線，4隊再交叉對壘，以定出季軍戰和決賽之戲碼，所有分組賽賽事將於5月29日至6月26日完成。

除此之外，乙、丙組「聯賽盃」亦將在周日（29日）揭開戰幔，當中乙組首日焦點賽事，有C組駿英九龍城於下午1時30分，在蒲崗村道公園人造草1號場對陣觀塘；而荃灣惡鬥西貢的丙組A組大戰，則同樣時間在賽馬會香港足球總會足球訓練中心4號場上演。

首日賽程如下：

聯賽盃 (B組)

2022-05-29 13:30

深水埗 vs 佳聯元朗 天業路公園

南華 vs 東區 跑馬地遊樂場1號場

聯賽盃 (A組)

2022-05-29 15:30

黃大仙 vs 中西區 跑馬地遊樂場1號場

和富大埔 vs 愉園 天業路公園

高力北區 vs 永義地產 北區運動場

A組餘下賽事賽程表：

2022-06-05 17:30 和富大埔 vs 高力北區 廣福公園

愉園 vs 黃大仙 青衣東北公園

中西區 vs 永義地產 馬鞍山遊樂場

2022-06-12 15:30 中西區 vs 和富大埔 九龍仔公園1號場

永義地產 vs 黃大仙 青衣東北公園

愉園 vs 高力北區 曾大屋遊樂場

2022-06-19 17:30 高力北區 vs 黃大仙 馬鞍山遊樂場

和富大埔 vs 永義地產 廣福公園

愉園 vs 中西區 青衣東北公園

2022-06-26 13:30 永義地產 vs 愉園 賽馬會香港足球總會足球訓練中心6號場

中西區 vs 高力北區 蒲崗村道公園人造草1號場

黃大仙 vs 和富大埔 蒲崗村道公園人造草2號場

B組餘下賽事賽程表：

2022-06-05 15:30 東區 vs 深水埗 青衣東北公園

佳聯元朗 vs 沙田 廣福公園

2022-06-12 17:30 深水埗 vs 南華 青衣東北公園

沙田 vs 東區 曾大屋遊樂場

2022-06-19 15:30 沙田 vs 深水埗 馬鞍山遊樂場

佳聯元朗 vs 南華 廣福公園

2022-06-26 15:30 東區 vs 佳聯元朗 蒲崗村道公園人造草1號場

南華 vs 沙田 蒲崗村道公園人造草2號場