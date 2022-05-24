羅馬有秘密武器　歐協聯添「主場之利」

今屆歐協聯決賽將於阿爾巴尼亞舉行，意甲球隊羅馬對荷甲球隊飛燕諾，雖然表面上係中立場，但羅馬其實有「主場之利」，因為陣中擁有阿爾巴尼亞國腳甘貝拿，相信到時會吸引大量阿國球迷入場為羅馬打氣。

現年22歲嘅甘貝拿司職後衞，早於4年前已經去意大利搵食，加盟維羅納，2020年9月被外借去羅馬，上季意甲上陣21場入1球，今季繼續留隊，成為主帥摩連奴重點栽培對象。

阿爾巴尼亞球迷亦對佢寄予厚望，希望呢位新星可以振興積弱已久嘅國家隊，甘貝拿今次返回祖國踢歐協聯決賽，當地球迷必然力撐佢效力嘅羅馬。

事實上，阿爾巴尼亞同意大利有深厚足球淵源，阿爾巴尼亞國家隊近年有多位領隊來自意大利，包括現任主帥利查，並有多位國腳效力意甲球隊，包括拖連奴門將伊列比利沙、拉素門將史達高沙、後衞希沙積、阿特蘭大中堅迪占士堤、安玻里中場阿沙拿尼、史柏斯亞前鋒文拿積等人。

羅馬今次去到阿爾巴尼亞踢歐協聯決賽，可以話係有半個主場之利。