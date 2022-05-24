香港隊　亞青、亞少外圍賽　抽籤結果出爐

亞洲足協（AFC）周二（24日）為兩項青少年「亞洲盃」外圍賽進行分組賽抽籤，其中港隊於「U20亞洲盃」（亞青盃）外圍賽被編入F組，同組對手包括東道主印尼、越南及東帝汶，至於「U17亞洲盃」（亞少盃）外圍賽方面，處於I組的港隊，將面對強敵伊朗、老撾以及東道主吉爾吉斯。

受疫情影響下，原定於2020年舉行的「亞少盃」及「亞青盃」被逼延期，今日下午終於完成外圍賽分組抽籤，位於第三檔次的港隊在今屆「亞青盃」外圍賽被編入F組，與印尼、越南及東帝汶一組，賽事將於今年9月14至18日在印尼舉行。10組首名，連同5支最佳次名球隊將可躋身2023年烏茲別克「亞青盃」決賽周；至於決賽周4支最佳成績球隊，更同時奪得同年印尼U20世界盃（世少盃）參賽資格。

「亞少盃」外圍賽方面，位於第二檔次的港隊被編入I組，將與伊朗、老撾以及東道主吉爾吉斯同組，賽事將於今年10月5至9日在吉爾吉斯舉行。10組首名，連同5支最佳次名球隊，能夠躋身在巴林舉行的2023年「亞少盃」決賽周；至於決賽周成績最佳的4支球隊，更可獲得同年秘魯U17世界盃（世少盃）入場券。

「亞青盃」外圍賽F組：

印尼（東道主）

越南

香港

東帝汶

「亞少盃」外圍賽I組：

伊朗

香港

吉爾吉斯（東道主）

老撾