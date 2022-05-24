法網　祖高域今年首場大滿貫「依絲Ｗin」　華度加奴贏得險

法國網球公開賽男單首圈，衞冕的世界一哥祖高域和「泥地王」拿度分別輕取日本的西岡良仁和澳洲球手Jordan Thompson，晉級次圈。

日前踏入35歲的祖高域今年因沒有接種疫苗錯過澳網等多項大賽，周二（24日）他展開法網衞冕之路，以直落6比3、6比1、6比0，擊敗排名99的日本球手西岡良仁。祖高域對於自己今季首場大滿貫賽事表示滿意：「今場初段我花了不少時間適應對手打法，他是個很快的球手，所以首盤比分較接近。之後我找到正確的發球節奏，第2、3盤就問題不大。」

祖高域上周在羅馬網賽一盤不失下捧盃，現已累積13盤連勝，他表示近3、4個星期狀態很好：「去年在法網的美好回憶至今仍然深刻，我很開心可以回來。」值得一提的是，祖高域自2010年以來從未在法網首圈失手，錄得18連勝，這亦是他在此賽事的第82勝，以其極佳狀態來看，有望再次挑戰冠軍寶座。

至於力爭法網第14冠的西班牙「泥地王」拿度較早前亦在首圈輕鬆過關，直落3盤6比2輕取澳洲球手Jordan Thompson，次圈將遇上法國的 Corentin Moutet。5號種子拿度早前在意大利公開賽傷及舊患，今場他活動自如，似乎未有因傷影響表現。

女單方面，19歲「英國甜心」華度加奴首圈迎來17歲捷克新星Linda Noskova的挑戰，這位去年美網冠軍在落後一盤6比7（4比7）下，連贏兩盤7比5和6比1反勝。全場歷時2小時37分鐘，近月受背部傷患困擾的華度加奴艱苦獲勝後即振臂歡呼，次圈她將面對白羅斯球手Aliaksandra Sasnovich。比賽期間曾下雨，令場地變得濕滑，她賽後表示：「底線附近頗滑，我需要加倍留意，但今場我感覺很好，身體亦沒有不適。」