飛燕諾鐵衞成兩國之爭　佢捨「意」取「阿」

荷甲球隊飛燕諾可以打入今屆歐協聯決賽，中堅馬高斯辛尼斯功不可沒，呢位25歲守將憑穩定發揮，獲得意大利主帥文仙尼、阿根廷領隊史卡朗尼垂青，不約而同徵召佢入國家隊，出戰6月2日凌晨舉行嘅「歐美冠軍對抗賽」。最終馬高斯辛尼斯揀咗代表阿根廷，佢希望先奪取歐協聯冠軍，證明實力，爭取穩佔國家隊席位，出戰今屆世界盃。

馬高斯辛尼斯喺阿根廷出世，曾效力阿甲球隊聖羅倫素，2019年9月轉投飛燕諾，近2季都係主力。由於辛尼斯嘅祖先係意大利人，佢有資格代表意大利國家隊，文仙尼嘗試邀請佢效力。

馬高斯辛尼斯承認有其事：「我的確同文仙尼傾過，知道佢嘅計劃，之後我都同阿根廷教練團進行交流，並表達想為阿根廷效力嘅願望。」辛尼斯曾經為阿根廷U20上陣，加上意大利無緣參加今屆世界盃決賽周，所以令佢下定決心代表阿根廷大國腳。

最終阿根廷領隊史卡朗尼日前首次徵召馬高斯辛尼斯，出戰「歐美冠軍對抗賽」，對手正係上年歐國盃冠軍意大利。

不過，阿根廷防線猛將如雲，馬高斯辛尼斯必須交出成績，先至有望佔據國家隊名單，出戰世界盃決賽周，歐協聯冠軍獎牌正係最好嘅「本錢」，佢對於呢個冠軍志在必得。