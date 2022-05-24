《創富Form》壓軸一擊　贏錢貼士+豐富禮品

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話咁快《on.cc東網》直播今屆德國聯賽又去到尾聲，周三(25日)凌晨由特雷斯登對凱沙羅頓嘅德乙附加賽次回合，更加係壓軸一擊！

為答謝球迷一直支持，《on.cc東網》專登透過德國足球聯賽賽會，搵嚟多件「有錢都未必買到」嘅禮物送畀大家！實行一邊睇住邊隊可以拎到下屆德乙資格、一邊聽住兩位「波盤專家」J臣同埋樂比堅尼即場「畀貼士」賺大錢、更加可以參加遊戲拎埋豐富獎品，真係筍到不得了！

今次透過官方搵嚟嘅禮物包括6件波衫，部分仲要有球星簽名，再加埋極具紀念價值嘅德乙Mini版專用足球；如果想拎到獎品，記得喺直播期間去《睇體 ontv Sports》facebook按指示留言同埋Share、讚好，就有機會得到喇！

不過，講到最「值錢」嘅就一定係今場直播波有兩位「波盤專家」做評述，到時一定有好多「走地」或投注心水畀到大家，記得唔好錯過。(on.cc東網周三凌晨2時30分直播)

禮品全面睇

雲達不來梅眾球星簽名球衣一件（大碼）

雲達不來梅-大迫勇也簽名球衣一件（大碼）

柏達邦-約翰艾爾德簽名球衣一件（大碼）

特雷斯登-班頓波里路簽名球衣一件（大碼）

漢堡主場球衣一件（大碼）

聖保利主場球衣一件（大碼）

德乙Mini版專用足球3個

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