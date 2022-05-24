英國政府開綠燈　車路士最快周二易主

英超收咧，車路士賣盤亦到收尾階段，英國傳媒報道，英國政府收到阿布拉莫域就出售車路士款項去向嘅法律保證，已為交易大開綠燈，美國富商杜特保希Todd Boehly最快於周二入主史丹福橋球場，成為車路士新班主。

傳媒引述消息人士透露，英國政府就車路士出售許可達成協議，主要係阿布拉莫域提供具法律效力擔保，車路士16億鎊貸款唔會流入阿布及其家人戶口，交易順利進入下一階段。

車路士賣盤另一阻礙，就係阿布嘅葡萄牙公民身份，因此仲要向葡萄牙提供批准交易所需嘅各項保證，再之後仲要歐盟審批，成件事先至完成，不過分析指，由於英國政府已經開綠燈，葡萄牙同歐盟只係形式上通過。

據了解，英國政府希望賣盤收益存入一個第三方托管機構，以確定資金流向，大家都希望交易喺周二完成，以免錯過來季英超及歐聯嘅報名日期。英足總將於6月初提交來季歐洲賽事參賽球隊名單，英超亦於6月8日舉行會議，頒發來季參賽牌照。

英超賽會早已對買方杜特保希完成背景調查，只要落實賣盤，交易有望火速完成。