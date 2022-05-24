女足　聯賽盃5.28開波　傑志揭幕戰鬥大聯盟

本地女足賽事即將重開！香港足球總會近日於官網，公布女足甲、乙組及各級青少年「聯賽盃」賽程，其中打頭陣的甲組賽事，將於周六（28日）一觸即發，由傑志於將軍澳足球訓練中心（FTC），面對大聯盟足球學院。

今季足總旗下各項女足賽事，因疫情關係自今年年初起停擺，包括甲乙組聯賽已經腰斬，但隨着球場因社交距離措施放寬而重開，女足賽事亦將以「聯賽盃」回歸。其中7支甲組球隊將會分成2組，先以單循環形式進行，兩支小組首名球隊，將爭奪最終冠軍。賽事將於5月28日進行至6月中旬，揭幕戰傑志將鬥大聯盟足球學院。

至於乙組「聯賽盃」方面，14支參賽球隊將分成4組，同樣以進行單循環小組賽，每組首名球隊將晉身淘汰賽，首日賽事將於6月4日上演。此外，U15及U18女子青少年「聯賽盃」賽程亦已公布，詳情可於足總網頁查詢。

女子甲組「聯賽盃」分組形勢

A組：大埔、公民、傑志、大聯盟足球學院

B組：沙田、愉園、車路士足球學校(香港)

女子乙組「聯賽盃」分組形勢

A組：東區、冠忠南區、九龍城、恆華足球體育會

B組：標準流浪、樂天、屯門、黃大仙

C組：凱景、觀塘、油尖旺

D組：恒益、熱火體育會、和富社企