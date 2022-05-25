失落英超照贏哥帥　高普膺雙料最佳領隊

利物浦雖然喺英超爭霸輸畀曼城，不過領隊高普嘅能力仍然獲得一致肯定，周三(25日)凌晨獲LMA(英格蘭聯賽領隊協會)選為年度最佳領隊，同時亦被選為英超最佳領隊，喺歐聯決賽前先拎「雙料最佳」，為球隊注下強心針，高普喺費格遜手上領獎嗰陣就揚言，要拎歐聯冠軍作為失落英超嘅補償。

喺倫敦舉行嘅LMA頒獎禮星光熠熠，曼聯傳奇費格遜、英格蘭領隊修夫基都有出席，不過主角毫無疑問係高普，今季已經帶領利物浦拎到英聯盃同英足盃冠軍嘅佢，繼2020年後第2度獲選年度最佳領隊，呢個獎項係由全英國所有領隊投票選出，地位崇高，費格遜曾5度得獎係紀錄保持者，高普今次第2度得獎，亦同雲格、哥迪奧拿及郭甫睇齊。

高普得獎後表示：「我有啲緊張，英超結局對利物浦唔係最好，但我哋已經克服咗，當你得到呢個獎(最佳領隊)，一係你係個天才，一係你有一隊世界最佳嘅團隊幫手，我今日同埋4個教練一齊嚟頒獎禮，佢哋知道我有幾欣賞佢哋。」

負責頒獎嘅費格遜同高普更有一段有趣對答，費Sir宣布高普當選後表示：「12年前我見到高普，叫佢要去教一間有歷史嘅球會，或者當時我應該叫佢去教斯肯索普。」高普之後亦搞笑回應：「我完全唔知費格遜講緊乜嘢......」

另外，高普同時擊敗哥迪奧拿、韋拉、艾迪侯域，獲球迷投票選為英超年度最佳領隊，同樣係呢位德國主帥第2次得獎，佢表示依家最大目標係歐聯決賽：「今個球季非常神奇，而且呢個星期就會結束，我哋有幾日時間決備歐聯決賽......失落英超只會增加我哋贏歐聯冠軍嘅決心。」