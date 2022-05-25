紅土印額頭作告別　泰桑加激戰下揮淚掛拍

37歲的法國名將「網壇阿里」泰桑加周三在法網上演感人一幕，一直受肩傷困擾的他在生涯告別戰打出漂亮一仗，與8號種子的魯特激戰4盤飲恨，賽後跪地將羅蘭加洛斯球場的紅土抹在額頭上，向現在球迷含淚揮別。

長期飽受傷病困擾，曾躋身世界TOP10的泰桑加上月已宣布在法網後掛拍，以外咭參賽的他在這場告別戰忍痛出戰讓自己及球迷留下美好回憶，這是他第13次出戰自己家鄉的大滿貫，更先贏一盤，但始終受到傷患影響，最後一盤仍需要中段申請傷停稍作治療，最終泰桑加在4盤比賽中有3盤打到刁時下，以7比6(6)、6比7(4)、2比6、6比7(0)結束18年的職業生涯。

「從年輕開始我一直都想顯示強度及力量，我一直做好自己，保持活躍，過去有很多美好的日子，當然也有不如意的時刻。我是法國球員，也是瑞士球員，都是剛果球員，也是黑人球員，兼且是白人球員，我站在此將與跟我30年的好朋友球拍分手；感謝Noura（太太）一直陪伴我，多謝家人，感激網球！我愛你！」泰桑加賽後坦言今場完全豁出去，不再理會傷痛：「今天對我來說很有意義，能夠與一位極具實力的球手打得痛快，以結束自己的生涯，這是我想要的，我做到了，只想盡力地發揮自己最好，即使受傷與否。」

法國另一名將蒙菲斯、名宿梅莉絲摩等球員都有出席場後簡單的告別儀式，而曾與他比拼多年的網壇「BIG４」費達拿、拿度、祖高域及梅萊都分別通過視像以表祝福。泰桑加18年的職業生涯中，男單世界排名曾居於第5位，擁有18個巡迴賽單打冠軍，大滿貫最佳成績是2008年澳網亞軍，而2011年ATP年終賽獲亞席，並曾於2017年協助法國捧走台維斯盃。