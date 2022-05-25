日職快車　勝利船搵山葉出氣

日職快車，神戶勝利船主場迎戰磐田山葉。勝利船上仗榜尾大戰敗於湘南比馬，重回榜末位置，但其實球隊近況已有改善，山葉位居聯賽中下游，特點是不擅作客，今仗是勝利船打翻身仗好機會。勝利船近4次對賽錄得3勝1和，明顯「格食格」，一於捧主勝。(有線665及605周三晚6時直播)

山葉正宗作客蟲

勝利船上仗1:2不敵湘南比馬，再次跌落榜末，但其實勝利船該仗表現不太差，西班牙球星恩尼斯達於比賽初段射入罰球，可惜被判「詐胡」，其後被對方町野修斗兩度攻破大門，最後由恩尼斯達送出助攻予菊池流帆破蛋完場。

山葉今季重返日職，升班初期頻頻失分，現居中下游位置。山葉向來靠主場搶分，近8仗主場錄得4勝3和1負，不過作客則不濟，近8仗作客未嘗1勝，錄得2和6負劣績，是正宗「作客蟲」，今仗作客成功搶分機會不大，勝利船定必好好把握機會，力爭重返勝軌。

直播表

周三6:00pm 日職 川崎前鋒 Vs 湘南比馬

有線662、602台

周三6:00pm 日職 神戶勝利船 Vs 磐田山葉

有線665、605台

周三6:00pm 日職 橫濱水手 Vs 京都不死鳥

有線661、601台

周三6:30pm 日職 名古屋鯨魚 Vs 福岡黃蜂

有線664、604台

周四8:00am 自由盃 波特諾 Vs 奧林比亞會

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周四3:00am 歐協聯 羅馬 Vs 飛燕諾

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