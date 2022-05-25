孫興民帶金靴返國　食住個勢推個人品牌

新鮮出爐英超神射手孫興民，周二(24日)帶同英超金靴獎座英雄式返國，喺機場現身獲大批球迷到場支持，一身文青造型嘅「老孫」亦鞠躬19次答謝球迷，而佢嚟緊一段長時間都會留喺南韓，先為國家隊「地獄集訓」備戰6月3場熱身賽，之後又會為熱刺喺南韓踢季前熱身，而且仲準備食住個勢推出個人品牌，認真識玩。

孫興民成為亞洲史上首個英超神射手，即時成為南韓人氣王，佢周二喺仁川國際機場現身，現場粉絲即瘋狂尖叫，着白T牛仔褲兼戴眼鏡嘅孫興民亦不下19次鞠躬答謝。原來孫興民今次件T恤，亦佢自己新創建品牌NOS7嘅產品，消息指佢已申請為NOS7註冊商標，包括衣服、鞋、帽、飲品、通訊設備等15個範疇，預計6月17日正式發布。

呢位熱刺前鋒嚟緊一段日子會留喺南韓，但亦非常忙碌，佢日前入選南韓最新一期國家隊名單，準備6月份連踢對巴西、智利同巴拉圭3場熱身賽，領隊保羅賓圖更表示集訓會相當難頂：「今次集訓會喺我上任以來最艱苦嘅一次，我哋短時間內要面對3個好強嘅對手，為解決球隊嘅問題，我有需要咁做。」熱刺喺7月份亦會飛去南韓踢季前熱身賽，期間會對FC首爾同埋西甲勁旅西維爾。