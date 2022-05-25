亞運推遲　單車隊轉戰亞錦　李慧詩榜上有名

因疫情而推遲的杭州亞運會，預計要順延到明年舉行，港隊多個項目的運動員亦要作出應變，單車隊將以強陣出戰6月中的場地單車亞錦賽，「大師姐」李慧詩榜上有名，而他們今年的目標放在10月的世錦賽，為2024年巴黎奧運鋪路。

單車隊為備戰原定9月的亞運會，早於去年11月已全部運動員赴昆明集訓，而「大師姐」李慧詩亦於3月底與車隊會合，惟亞運延期令他們要改變計劃。香港單車總會主席梁鴻德坦言延期當然對運動員有一定影響，但已有一連串的應對計劃:「早前已同總教練沈金康聯絡，作出應對的計劃，原先一班精英運動員為備戰亞運，未必參加6月的亞洲賽，但現在亞運延期，他們應該都會去參賽，畢竟已有一段時間沒有比賽，亦可藉此檢視一下訓練的成果。」亞洲場地單車錦標賽定於6月18至22日舉行，亞運會的一班主力成員包括梁峻榮、梁嘉儒、高肇蔚及女將李思穎、梁寶儀、逄瑤及楊倩玉等都在名單之上，而去年奧運後表示會淡退的李慧詩亦於大名單上，但最終參賽名單有待確定。

除了亞錦賽之外，港隊正部署下半年參加幾項大賽，當中包括7月哥倫比亞的場地國家盃及日本盃場地一級及二級賽，而10月中亦會參加法國巴黎Saint Quentin上演的場地單車世錦賽，這正是2024年巴黎奧運會的比賽場館，無疑是港隊適應及「攞料」的一次機會。

此外，本地賽事亦逐漸恢復，基本上已落實於7月30及31日舉辦香港(公路)錦標賽，分別於大埔新浪潭及天水圍天影路進行計時賽及個人公路賽，梁主席表示:「這項賽事基本上給本地車手有比賽機會，而且設有UCI積分，港隊部份成員如果不需要去日本參賽，他們都會參加。」