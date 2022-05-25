魯列夫發老脾險擊中工作人員　球迷：禁賽啦

球員在場上發脾氣的情況再受關注，俄羅斯名將魯列夫周三在法網一度情緒失控，怒打網球並險擊中在場的工作人員，賽後他承認過於衝動，並自責欠專業，而有球迷直斥行為令人憤怒，應該要對球員作出懲罰。

世界排名第7的魯列夫今屆法網首仗面對南韓的權純雨，他在失掉首盤後回到坐位時已經難控情緒，用球拍用力將網球擊向坐椅，但網球即反彈到正在場上整理紅土的工作人員，網球的衝力將其帽子擊落，幸好未有令眼晴或頭部受傷，工作人員都未時發生何事，然而魯列夫其後再將水樽猛力擲下，連水樽也破穿。

「當時我失去了理智，當然很遺憾我做出此事，這是不可接受的。」這位俄羅斯名將賽後「知衰」，不斷道歉，「我只是想將網球擊落椅上，但這是欠專業，希望我不會再犯。」最終魯列夫以6比7(5)、6比3、6比2、6比4擊敗權純雨，順利晉級。

不過，有球迷對魯列夫的行為表示不滿，並認為賽會或有關組織要正視這類問題，甚至覺得可以嚴懲禁賽。

至於其同胞世界排名第2的麥維迪夫，則輕鬆以直落三盤6比2擊敗阿根廷的巴尼斯晉級，然而希臘名將西西帕斯則贏得甚為辛苦，先輸兩盤的劣勢下以5比7、4比6、6比2、6比3、6比2成功逆轉意大利的梅素迪。