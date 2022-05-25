主帥過招老江湖遇着新丁　羅馬飛燕諾駁火搶盃

今晚歐協聯上演決賽，由羅馬同飛燕諾喺中立場阿爾巴尼亞爭冠。羅馬教頭摩連奴大賽經驗極為豐富，曾捧過歐聯及歐霸盃，見慣大場面，可以話運籌帷幄，應會採取主動，力爭先發制人。飛燕諾喺少帥施洛年領軍下踢法進取，近11場歐協聯有10場總入球達3球或以上，預料雙方會盡情駁火，博中位數2.5球嘅入球大。（Now 643周四凌晨3時直播）

寸王爭做「全滿貫」教頭

摩連奴今季執教羅馬，可惜未能打入意甲前4，無緣下屆歐聯，所以呢位葡萄牙名帥更渴望拎到歐協聯冠軍，省番靚個金漆招牌。值得一提摩連奴已經贏過歐聯同歐霸盃，如果擸埋歐協聯，就會成為史上首位囊括歐洲「全滿貫」主帥，決心十足。事實上羅馬4強淘汰李斯特城後，見慣風浪嘅「寸王」都激動流淚，可見佢相當重視呢個錦標。

羅馬中前場球員近期腳風甚順，意甲收爐戰3比0大勝拖連奴一役，譚美阿巴謙個人梅開二度，羅倫素柏歷堅尼亦有進帳，配合同樣射術精湛嘅尼高路辛尼奧路，往往做到先發制人，近4場歐協盃上半場都能夠領先，今仗有望迅速爭取入波。

射手榜頭兩位正面交鋒

荷蘭傳統勁旅飛燕諾由施洛年領軍，呢位年僅43歲嘅少帥得3年教波經驗，論資歷遠遠唔及摩連奴，但正所謂初生之犢不畏虎，施洛年崇尚進攻足球，經常創造大比數賽果，包括4強首回合以3比2擊敗馬賽。

飛燕諾同樣不乏數胡人物，箭頭史尼斯泰拉及中場古斯迪爾今季聯賽都交出雙位數入波，前鋒迪沙斯今屆歐協聯更有10球進帳，排射手榜首位，而譚美阿巴謙則以9球緊隨其後，決賽兩位神鋒大鬥射術，有利合演入球騷，大盤值得捧場。