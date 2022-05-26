羅馬歐協聯封王　摩連奴攬歐洲3大盃創歷史

羅馬勇奪首屆歐協聯冠軍！周四(26日)凌晨喺阿爾巴尼亞上演嘅歐協聯決賽，羅馬憑尼高路辛尼奧路一箭定江山，以1比0擊敗飛燕諾奪冠。呢個係羅馬超過半世紀以來首個歐洲冠軍，教練摩連奴嚟講就平紀錄第5度喺歐洲賽封王，更加成為史上第1個囊括歐聯、歐霸盃同歐協聯3大賽事冠軍嘅教頭！

羅馬今場以摩連奴擅長嘅穩守突擊踢法迎敵，雖然早段就有米希達利恩受傷退下火線，但喺32分鐘仍然先開紀錄，尼高路辛尼奧路接應基安盧卡文仙尼長傳，心口一照一射盡顯功架。羅馬領先後進一步加強防守，基斯史摩寧率領嘅防線亦相當堅固，最終成功保住1比0勝果，成功奪得首屆歐協聯冠軍。

意甲勁旅羅馬對上一次揚威歐洲，已經係60/61球季嘅歐洲城市博覽會盃(歐霸盃/歐洲足協盃前身)，相隔61年再次喺歐洲賽事封王，大批球迷喺羅馬上街慶祝，羅馬主場亦有5萬球迷睇完直播後衝入場內狂歡，而羅馬對上一次捧盃，已經係2008年嘅意大利盃冠軍。

帶領羅馬打破14年錦標荒，教練摩連奴居功至偉，連埋歐協聯冠軍，「寸王」追平查帕東尼5奪歐洲賽冠軍紀錄，亦係第1個贏晒歐聯(2次)、歐霸盃(2次)同歐協聯(1次)嘅領隊，加上佢係首個率領4支唔同球會(波圖、國際米蘭、曼聯、羅馬)喺歐洲賽奪冠嘅主帥，喺足球壇名留青史。