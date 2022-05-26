寸王激動數度落淚　5次冠軍曼聯最冇癮？

羅馬喺歐協聯成功奪冠，59歲教頭摩連奴再次成為主角，佢自從4年前被曼聯炒魷後，執教熱刺亦踢唔出好成績，被球迷批評已經「Out咗」，今次帶領羅馬奪冠可以話吐氣揚眉，完場後佢亦情緒激動，數度落淚，形容佢5個歐洲賽事冠軍都非常非常特別，唯獨幫曼聯拎歐霸盃最「冇癮」。

摩連奴分別帶過波圖、國際米蘭、曼聯同羅馬喺歐洲賽5度封王，佢賽後表示：「我嘅執教生涯最精彩地方，係除咗幫曼聯贏歐霸盃外，帶領國際米蘭、波圖同羅馬贏歐洲賽都係非常非常特別。有啲球會作出巨額投資就係要贏冠軍，所有人都預期你會贏，但喺其他球隊，贏冠軍會令你永垂不朽，感覺到真正特別，呢個冠軍會喺羅馬同我自己嘅歷史中流傳。有人同我講，只有我、費格遜同查帕東尼能夠喺3個唔同年代捧盃，咁樣好似講到我好老，但亦係我執教生涯嘅光榮。」

曼聯喺2017年贏歐霸盃冠軍後，2018年就賣走米希達利恩同炒摩連奴魷魚，2年前再賣走中堅基斯史摩寧，呢3位「紅魔」舊部今季就合作幫羅馬贏歐協聯，而曼聯自2017年後從未贏過任何冠軍。