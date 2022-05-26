法網　艾卡華斯惡鬥5盤險勝：以為要輸了

法國網球公開賽男單次圈賽事，3大冠軍熱門祖高域、拿度及艾卡華斯順利晉級，其中艾卡華斯與西班牙同胞Albert Ramos-Vinolas鬥足5盤後驚險過關，錄得泥地賽12連勝。

19歲的艾卡華斯5月在馬德里網賽打出代表作，接連擊敗拿度和祖高域捧盃，旋即被視為有力在法網爭冠的新星，世界排名亦升上生涯新高第6。他是自2005年拿度之後，世界排名前10最年輕球手。今年贏得4座冠軍的艾卡華斯在法網以6號種子身份強勢出擊，但次圈面對排名第44的西班牙同胞Albert Ramos-Vinolas，幾經辛苦才以6比1、6比7（7比9）、5比7、7比6（7比2）、6比4險勝。

今場艾卡華斯苦戰長達4個半小時，刷新其生涯最長比賽紀錄，他賽後直言感到「很累」，「打完第3盤之後，我以為要輸了，但這是一場很精彩的比賽。」這位「拿度接班人」很受現場觀眾歡迎，全場為他打氣，他說：「這像是主場的感覺，由開始到最後一分，他們都很支持我，沒有他們我今場贏不了。」

連續4年以頭號種子身份出戰法網的世界一哥祖高域，自2005年起從未在法網第3圈前失手，昨晚（25日）他面對里昂賽打入決賽的斯洛伐克選手Alex Molcan同樣未受考驗，以6比2、6比3、7比6（7比4）晉級第3圈。另外，法網13冠得主拿度次圈以直落3盤，6比3、6比1及6比4擊敗法國23歲球手Corentin Moutet，錄得生涯大滿貫300勝，再贏2場就有機會在8與祖高域相遇。