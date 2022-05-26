【港講J.League】日職聯名將　香港賽場發光發熱

岡野雅行可說是有史以來最高級數的日本外援。(J.LEAGUE圖片)

近年香港球壇有為數不少來自日本的外援，佐佐木周、川瀨浩太、吉武剛等皆表現出色，更有中川祐人在港踢夠七年正式入籍為香港隊效力。雖然香港球壇有唔少日本外援，但當中卻甚少在日職聯打響名堂，今次就同大家睇睇三位在香港落過班，而晌日職聯又有一定名氣的名將。

●1. 岡野雅行

綽號「野人」的岡野雅行，在2009年加盟當時尚在港甲角逐的天水圍飛馬，可說是當屆的大牌外援之一。

生於1972年的岡野雅行，早在1994年正式加盟浦和紅鑽，展開佢的日職聯生涯。岡野雅行踢法向來以速度見稱，加上佢本身留有一把長髮，因而獲得「野人」的稱號。而在1996年日職聯球季，岡野雅行全季上陣30場並取得11個入球，結果獲選為當季最佳十一人之一，風頭一時無兩。

岡野雅行的好表現，當然得到日本國家隊的留意。而在1998世界盃亞洲區外圍賽附加賽對伊朗一仗，岡野雅行以後備身份登場並射入奠定勝局的一球，協助日本首度殺入世界盃決賽周，更入選日本的決賽周大軍，當時可說是岡野雅行職業生涯的高峰。

浦和紅鑽在2000年球季降落日乙角逐，但岡野雅行並無離棄母會並協助球會在翌季重返日職聯，可惜的係岡野雅行在升班一季卻失去正選位置，結果選擇轉投神戶勝利船務求再創高峰。可惜的係，岡野雅行在效力神戶勝利船的三季期間，只交出4個入球，表現不如預期。

效力神戶勝利船期間的表現未算突出，岡野雅行在2004年球季卻得到回歸浦和紅鑽的機會。雖然岡野雅行在隊中的重要性不如以往，但浦和紅鑽在當時橫掃日本球壇，日職聯、天皇盃甚至係亞冠盃冠軍的贏晒，岡野雅行在當時亦有份出力，難怪佢晌浦和紅鑽的歷史裡面佔有一定的重要地位。

在2009年，岡野雅行已屆36歲，從未外流的佢當時卻選擇登陸香港甲組聯賽加盟天水圍飛馬，獲取日職聯以外的體驗。岡野雅行在天水圍飛馬身穿8號球衣上陣，更與當時同樣在飛馬效力的中村祐人在前線攻堅，合組「日本孖寶」。岡野雅行首度在港甲上陣，即代表天水圍飛馬出戰當時另一地區球隊大埔，合演「地區打吡」；而岡野雅行在該仗的末段更取得首個港甲入球，協助球隊以2比2逼和大埔，總算為香港球迷留下良好印象。

岡野雅行結果在天水圍飛馬效力半季，對大埔取得的入球亦係佢效力期間取得的唯一入球，在該季完結後亦未能取得長約繼續留效。離開天水圍飛馬後，岡野雅行返回日本並加盟當時在低組別聯賽角逐的鳥取飛翔。效力四季半期間，岡野雅行亦曾經協助鳥取飛翔升上日乙角逐，而岡野雅行最終在2013年球季完結後宣佈退役，以41歲之齡高掛球靴。

岡野雅行本身有豐富的日職聯經驗，加上本身係國腳級人馬，當時登陸港甲就引起了日本球壇的留意，啟發了日後有更多的日本球員選擇來港搵食。

●2. 福田健二

福田健二雖然唔係國腳級人馬，但本身在日職聯亦有豐富的比賽經驗，係繼岡野雅行後另一來自日職聯的大牌外援。

在1977年出生的福田健二，在1996年正式加盟名古屋鯨魚，展開佢漫長的職業生涯。司職中鋒的福田健二，在1998年球季開始站穩正選位置，當季為名古屋鯨魚在各項賽事上陣40次取得18個入球，該季的好表現更為福田健二爭取到代表日本U20國家隊上陣的機會，當屆可說是福田健二職業生涯的高峰之一。

可惜在踏入千禧年後，福田健二在名古屋鯨魚漸漸失去正選位置，結果在2001球季轉頭FC東京。不過福田健二在FC東京似乎無復初出道之勇，到2003年轉頭仙台維加泰效力亦係顆粒無收，當時尚在當打之年的福田健二明顯進入職業生涯的樽頸位。

不過在2004年球季，福田健二毅然離開日職聯，走到南美洲的巴拉圭效力當地勁旅瓜蘭尼，結果成功挽救自己的職業生涯。在效力瓜蘭尼的一季期間，「Kenji」上陣36場取得10個入球，更試過在南美自由盃中取得入球。

福田健二在巴拉圭的好表現令佢獲得墨西哥球會帕丘卡青年人的青睞，在2004至2005球季轉戰墨西哥丙組聯賽並取得12個入球；而在緊接的一季則轉戰墨西哥次級聯賽效力伊拉普亞圖，上陣19次取得10個入球。從上述所見，福田健二在巴拉圭及墨西哥效力期間可說是相當成功。

福田健二在美洲的出色表現，更為佢獲得轉戰歐洲的機會。自2005至2006年球季起，福田健二獲得轉戰西乙的機會，先後效力卡斯迪隆、紐文西亞及拉斯彭馬斯。經過三季後福田健二就轉戰希臘超級聯賽，效力伊安尼高斯，效力一季期間亦取得9個入球。在外征戰多年後，福田健二最終在2010年球季決定回歸日本，加盟日乙的FC愛媛。

回歸日本後，福田健二在FC愛媛前後效力了三個球季，在三季期間福田健二取得的入球並不多，似乎無復在歐美外流期間的勇態，結果福田健二在2012球季完成後離開FC愛媛。不過福田健二旋即獲得當時在港甲角逐的橫濱FC（香港）邀請，隨即轉戰港甲。

福田健二在當時可說是以救兵姿態加盟橫濱FC（香港），更在當季對和富大埔的聯賽煞科戰中，在補時階段取得入球協助球隊追平2比2，驚險地護級成功，亦成功奠定福田健二在球會的地位。

立下汗馬功勞的福田健二繼續留效橫濱FC（香港），並協助陣中的未來港隊接班人成長，在2013至2014球季首次全季效力下，福田健二繼續有貨交，上陣20場取得13個入球。即使球會的會籍其後有變動，之後兩季先後易名YFC澳滌及夢想駿其，但福田健二在球隊的地位依然穩如泰山。在2015至2016球季後，夢想駿其散班，福田健二亦正式結束球員生涯，在香港掛靴。

福田健二在香港效力三季半，取得30個入球，而佢的專業態度亦受到球圈中人讚頌，可見「Kenji」為日本球員在香港立下良好口碑。福田健二返回日本後，在FC橫濱出任技術總監一職，又睇下日後「Kenji」可唔可以為香港球隊拉線，引入質素上乘的日本外援喇！

●3. 井川祐輔

在2017至2018球季季中加盟東方龍獅的井川祐輔，在日職聯的上陣經驗比起上文所述的福田健二更豐富，而井川祐輔來港前剛為川崎前鋒贏得日職聯冠軍，令佢登陸香港一事變得更矚目。

在1982年出生的井川祐輔，在大阪飛腳的青訓體系出身，本身司職中堅，但亦可擔任右閘角色，不過在2001年升上一隊後，井川祐輔並未能爭得一席正選，結果在2003年季中以借用身份轉投到當時在日乙角逐的廣島三箭。

井川祐輔加盟廣島三箭後，旋即搶得正選位置，更成功協助球隊升上日職聯。隨廣島三箭在日職聯征戰半季後，井川祐輔卻被大阪飛腳借到名古屋鯨魚繼續爭取上陣經驗，在2004及2005球季亦得到穩定的上陣機會。

由於當時大阪飛腳實力強勁，後防亦有人滿之患，井川祐輔在2006及2007球季以借用身份效力川崎前鋒後，結果在2008年季中正式轉投加盟，展開佢晌川崎前鋒的光輝生涯。

連同之前外借效力的時間，井川祐輔自2006球季起效力川崎前鋒效力12個球季，上陣了超過200場賽事。井川祐輔在場上多以中堅角色上陣居多，而踢法亦非出擊型，因此效力多年期間只得3個入波，但佢晌後防穩健的演出早已在川崎前鋒球迷中留下深刻印象。而在上述12個球季期間，井川祐輔協助球隊在2017球季贏得球會史上首個日職聯冠軍，更試過代表球隊出戰亞冠盃，可說球隊的歷史人物之一。

早在登陸港超前，井川祐輔在2017球季的亞冠盃已經以隊長身份代表過川崎前鋒來港出戰，對手正好就是東方龍獅，似乎為日後的合作埋下伏線。2017球季完結後，井川祐輔亦正式與川崎前鋒約滿，結果在2018年年頭的港超季中階段，正式加盟東方龍獅。

可惜的係，井川祐輔加盟東方龍獅後未能協助東方龍獅贏得任何大型錦標，加上井川祐輔最終與東方龍獅不歡而散，令佢的球員生涯未能有完美收場，可說是小遺憾。井川祐輔與東方龍獅結束賓主關係後，並未有即時離開香港，舉辦足球班之餘更擔任當時港丙球隊蘭斯貝利的主教練，為香港足球出一分力。不過在2020年年尾，香港受到疫情困擾，井川祐輔亦只有告別香港，返回日本發展。

除了足球的工作外，井川祐輔在香港期間更試過兼任廣告模特兒，可說是當時的趣事。井川祐輔返回日本後亦有出任電視足球節目的客席評述，睇嚟外表俊朗的佢都可以考慮下晌幕前發展。

本周日職聯直播時間：

5月28日下午4：00 福岡黃蜂 對 浦和紅鑽 有線電視601／661

5月29日下午1：00 京都不死鳥 對 川崎前鋒 有線電視601／661

5月29日下午2：00 FC東京 對 鹿島鹿角 有線電視602／662

5月29日下午3：00 磐田山葉 對 橫濱水手 有線電視601／661

本周日乙直播時間：

5月28日中午12：00 熊本羅亞素 對 甲府風林 有線電視601／661

5月28日下午5：00 東京綠茵 對 大宮松鼠 有線電視602／662

*直播時間以電視台公佈為準

日職聯每月焦點（5月）：