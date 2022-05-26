利物浦「食腦」爭歐聯　高科技神器曝光

利物浦歐聯爭霸玩「食腦」！「紅軍」近日備戰歐聯決賽對皇家馬德里期間，有部份球員被影到頭部戴上一個古怪儀器，據報係德國科技公司嘅高科技產品，可以收集球員腦部數據，令球員能夠以最佳精神狀態出戰，同時為死球戰術進行特訓。

向住3冠王目標進發嘅利物浦，日前練習有新招出現，兩閘阿歷山大阿諾特同森美卡斯，被影到戴住一個「腦部感應」裝置踢波，據報呢個係今季同利物浦合作嘅德國科技公司neuro11產品，呢間公司號稱專門為運動員鍛練頭腦同精神狀態。

高普今季搵neuro11合作，原本目的係為球隊提供死球訓練，利物浦今季英聯盃同英足總決賽都係靠互射12碼贏波，高普就曾公開點名話neuro11幫助好大：「佢哋幾年前主動聯絡利物浦，專門研發神經科學，佢哋話可以幫助訓練12碼，我覺得好有趣就搵咗佢哋。」

neuro11兩位揸弗人侯斯拿同漢舒克，近日亦出現喺利物浦訓練場上幫手，今次被影到戴上「腦部感應」裝置嘅阿歷山大阿諾特同森美卡斯，正正就係「紅軍」嘅死球專家，兩人戴住儀起斬波後，再去到電腦前睇分析數據，利物浦喺歐聯決賽嘅死球戰術值得留意！