金塊「小丑」祖傑　可愛MVP貪食又貪玩

《蝙蝠俠》中的小丑，是一個擁有高智商、扭曲思維的反派。此小丑非彼小丑。NBA金塊的「小丑」祖傑，雖然憑着鬼魅的傳球、無死角進攻，讓對手恨得牙癢癢，但脫下球衣，就會變回一個親切，甚至有點可愛的「宅男」。本文盤點關於祖傑的5件趣事，或許你會重新認識這個兩屆MVP。 文：許思彤

【可樂當水飲】

「每天8杯水」聽得多，每天11罐可樂聽過未？進入NBA前，祖傑每天喝1加侖（約3.79公升）可樂，除了早上訓練不喝，其餘時間，幾乎是一罐接一罐灌下去，日子有功，養出了圓滾滾的「可樂肚」。不過，祖傑成功「脫癮」，在飛往丹佛的飛機上喝了最後一口可樂，其後一滴不沾：「沒有任何戒斷反應，過程挺簡單的，原來我不需要可樂也能過活。」

【肥仔變身肌肉男】

可樂、糖果、各種肉類，還有Cevapi（巴爾幹半島的烤肉卷）曾是祖傑（圖右）的最愛，也是致肥元兇。2015年，祖傑帶着134公斤的軀體來到金塊，一度萌生回家念頭：「第一周訓練太痛苦了。隊友體能都比我好，隨隨便便就能入樽，我真想回家……」

在體能教練幫助下，他戒掉惡習，透過少食多餐和健身，在短短一年間減掉18公斤，體脂由21%降至9%；前年停擺期間，更練出一排「朱古力」，隊友梅利不禁調侃：「祖傑長出了4塊腹肌，我愛死它了！只是看見他運動能力這麼好，跑得這麼快，真的有點奇怪。」

【選秀遭插播廣告】

祖傑不是甚麼天之驕子，2014年選秀會上，直到第2輪41順位才被金塊選中，電視直播甚至沒有播出他的畫面，寧可插播一段墨西哥捲餅廣告，只用一行字幕交代。誰會想到，7年後，這傢伙會成為首個2輪出身的MVP，還成功冧莊？

祖傑大可以嘲諷其他球隊有眼無珠，但這顯然不是他的風格。事實上，他對選秀幾乎沒有印象：「我當時在睡覺，接到哥哥的電話，他正在紐約開香檳慶祝。我對他說：『老兄，我要睡了！』我覺得這沒甚麼大不了，因為我根本沒想過進NBA。」

【打機重要過全明星】

全明星，是許多球員可望不可即的榮耀，但對祖傑來說，或許不及打機重要。2021年，祖傑首次入選全明星正選：「當時我在打機，接到Natalija（妻子）的電話，叫我一起看新聞，我心想：救命……一宣布消息，我就說：『噢，拜拜。』然後繼續打機。」有趣的是，祖傑還曾經穿着印有「I paused my game to be here（我暫停了遊戲來到這裏）」的T恤受訪，可見多麼熱愛打機。

【乘馬車領MVP】

賽馬車（馬匹拖着載有騎師的雙輪車競速）在塞爾維亞非常流行，「宅男」如祖傑，也是發燒友。他喜歡馬蹄踏在地面的顛簸，也喜歡其他馬匹從耳邊呼嘯而過，腎上腺素飆升的感覺，13歲時，甚至參加過一個業餘比賽，獲得第4名。愛上籃球，是後來的事。

後來，祖傑連續兩年當選MVP。由於金塊未能打進季後賽次輪，他已回到家鄉塞爾維亞度假，金塊管理層特地飛到當地，給自家球星一個驚喜。只見祖傑穿着一身背心、短褲，乘馬車來到馬廄，抱着獎盃，笑得開懷說：「當我老了，又胖脾氣又暴躁時，我會告訴孩子們，我以前很會打球。」