金塊「小丑」祖傑　可愛MVP貪食又貪玩

《蝙蝠俠》中的小丑,是一個擁有高智商、扭曲思維的反派。此小丑非彼小丑。NBA金塊的「小丑」祖傑,雖然憑着鬼魅的傳球、無死角進攻,讓對手恨得牙癢癢,但脫下球衣,就會變回一個親切,甚至有點可愛的「宅男」。本文盤點關於祖傑的5件趣事,或許你會重新認識這個兩屆MVP。 文:許思彤

【可樂當水飲】

「每天8杯水」聽得多,每天11罐可樂聽過未?進入NBA前,祖傑每天喝1加侖(約3.79公升)可樂,除了早上訓練不喝,其餘時間,幾乎是一罐接一罐灌下去,日子有功,養出了圓滾滾的「可樂肚」。不過,祖傑成功「脫癮」,在飛往丹佛的飛機上喝了最後一口可樂,其後一滴不沾:「沒有任何戒斷反應,過程挺簡單的,原來我不需要可樂也能過活。」

【肥仔變身肌肉男】

可樂、糖果、各種肉類,還有Cevapi(巴爾幹半島的烤肉卷)曾是祖傑(圖右)的最愛,也是致肥元兇。2015年,祖傑帶着134公斤的軀體來到金塊,一度萌生回家念頭:「第一周訓練太痛苦了。隊友體能都比我好,隨隨便便就能入樽,我真想回家……」

在體能教練幫助下,他戒掉惡習,透過少食多餐和健身,在短短一年間減掉18公斤,體脂由21%降至9%;前年停擺期間,更練出一排「朱古力」,隊友梅利不禁調侃:「祖傑長出了4塊腹肌,我愛死它了!只是看見他運動能力這麼好,跑得這麼快,真的有點奇怪。」

【選秀遭插播廣告】

祖傑不是甚麼天之驕子,2014年選秀會上,直到第2輪41順位才被金塊選中,電視直播甚至沒有播出他的畫面,寧可插播一段墨西哥捲餅廣告,只用一行字幕交代。誰會想到,7年後,這傢伙會成為首個2輪出身的MVP,還成功冧莊?

祖傑大可以嘲諷其他球隊有眼無珠,但這顯然不是他的風格。事實上,他對選秀幾乎沒有印象:「我當時在睡覺,接到哥哥的電話,他正在紐約開香檳慶祝。我對他說:『老兄,我要睡了!』我覺得這沒甚麼大不了,因為我根本沒想過進NBA。」

【打機重要過全明星】

全明星,是許多球員可望不可即的榮耀,但對祖傑來說,或許不及打機重要。2021年,祖傑首次入選全明星正選:「當時我在打機,接到Natalija(妻子)的電話,叫我一起看新聞,我心想:救命……一宣布消息,我就說:『噢,拜拜。』然後繼續打機。」有趣的是,祖傑還曾經穿着印有「I paused my game to be here(我暫停了遊戲來到這裏)」的T恤受訪,可見多麼熱愛打機。

【乘馬車領MVP】

賽馬車(馬匹拖着載有騎師的雙輪車競速)在塞爾維亞非常流行,「宅男」如祖傑,也是發燒友。他喜歡馬蹄踏在地面的顛簸,也喜歡其他馬匹從耳邊呼嘯而過,腎上腺素飆升的感覺,13歲時,甚至參加過一個業餘比賽,獲得第4名。愛上籃球,是後來的事。

後來,祖傑連續兩年當選MVP。由於金塊未能打進季後賽次輪,他已回到家鄉塞爾維亞度假,金塊管理層特地飛到當地,給自家球星一個驚喜。只見祖傑穿着一身背心、短褲,乘馬車來到馬廄,抱着獎盃,笑得開懷說:「當我老了,又胖脾氣又暴躁時,我會告訴孩子們,我以前很會打球。」