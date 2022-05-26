勁冧大聖爺VS鍾情法明奴　林樂勤‧伍瑋謙歐聯打對台

今屆歐聯決賽迎來2018年翻版戲碼，英超勁旅利物浦將再次硬撼7屆歐聯冠軍、兼應屆西甲盟主皇家馬德里。兩支球隊在世界各地皆有一班忠實擁躉，今次《我撐本地波》便特意從本地球壇，分別找來兩名港超球員伍瑋謙（Ivan）、林樂勤（Jordan），在決賽前夕分享個人看法，齊齊為其支持的愛隊打氣。

自後羅渣士年代、現任領隊高普上任之後，效力冠忠南區的門將伍瑋謙支持利物浦接近7年，他解釋當時「紅軍」踢法主動搶攻，全隊上下所散發的激情，以及逼搶戰術相當引人入勝，而前鋒羅拔圖法明奴更成為他最愛的球星：「法明奴一開始踢翼嘅，之後踢『假9位』係咁入波，就愈嚟愈鍾意，最欣賞佢唔貪功，好多時都係球隊利益行先，同埋佢嘅墮後拆應對球隊好重要。」除此之外，Ivan亦指自己相當喜愛艾利臣比加，他強調這名門將具備一定級數，加盟後拯救了球隊很多次，從他身上可以學習到很多技巧。

Ivan信愛隊可報2018年之仇

利物浦分組賽被編入死亡之組，但面對馬德里體育會、波圖、AC米蘭仍以6戰全勝，強勢殺入淘汰賽，Ivan大讚愛隊發揮十分穩定，尤其泰亞高艾簡達拿對波圖時射入的割草式遠射，更令自己記憶猶新。

2018年決賽交手時，主力穆罕默德沙拿被對方沙治奧拉莫斯惡意拉跌後，因膊頭受傷提早退下火線，最終「紅軍」以1比3落敗，Ivan對今次復仇有很大信心，相信勝負關鍵在於前線把握力：「大家可能都會創造到好多機會，睇下邊個把握到。沙拿季尾狀態有啲下降，但文尼反而幾好，同埋依家法明奴嘅傷患好番，決賽應該踢到冇問題。」

Jordan髮型都跟埋巴利

晉峰中場林樂勤則透露喜歡皇家馬德里，全因自己當年被偶像加里夫巴利，與C朗在球場「拍住上」的場面而吸引，他笑言自己對巴利有種情意結：「我同佢都係左腳球員，同埋位置上都一樣；加上第一次踢港超嗰場，有傳媒賽後寫話我交出『巴利式助攻』，當然我冇得同佢比，但唔多唔少我真係由細睇佢啲踢法睇到大，嗰時連髮型都係跟佢。」

皇家馬德里在淘汰賽接連擊敗巴黎聖日耳門、車路士，4強更戲劇性地反勝曼城，對於決賽再次遇上當年手下敗將利物浦，Jordan直言愛隊目前士氣高昂，加上近年皇馬有點「格食格」味道，感覺好像專剋對手，今年或注定要再次捧盃。在賓施馬、雲尼斯奧斯祖利亞等攻擊好手今屆賽事表現出色下，Jordan承認兩隊攻力同樣強勁，今仗鬥少犯錯將成勝負關鍵：「其實雙方防守都有甩漏，我覺得大家都會守唔住對方，所以睇吓邊隊少啲犯錯，好似上次歐聯決賽都係咁，對手門將係咁送禮。」

Ivan 預測最終比數：2比1 利物浦勝

Jordan預測最終比數：2比0 皇家馬德里勝

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伍瑋謙Profile

出生日期：2002年6月30日

年齡：19歲

身高：1米82

球衣號碼：25

司職：門將

曾效力球隊：愉園

現效力球隊：冠忠南區

林樂勤Profile

出生日期：1999年2月2日

年齡：23歲

身高：1米75

球衣號碼：7

司職：翼鋒、攻擊中場

曾效力球隊：香港飛馬、夢想FC、富力R&F、冠忠南區

現效力球隊：晉峰

跟大港腳首操前一晚有啲瞓唔著

Ivan上季加盟冠忠南區後表現相當穩定，隨即站穩球隊正選位置，早前更被港隊選入「亞洲盃」外圍賽本地集訓名單，年僅19歲的他坦言感到十分意外，更透露在首操前感到很大壓力：「始終第一次跟大港腳練波，老實講前一晚有啲瞓唔着，同埋行入FTC嗰陣心情都幾沉重；另外初頭練習都會有啲唔適應，好彩「阿輝」（葉鴻輝）同「阿袁」（袁皓俊）都睇住我。」雖然上季成功打出名堂，但Ivan承諾不會因此自滿，之後會繼續在場內、外做好自己。

左腳康復進度理想

去年12月「菁英盃」對東方龍獅一戰，Jordan不幸整傷膝頭，令左腳十字韌帶撕裂需要提早收咧。在今年年初宣布手術成功後，Jordan表示目前康復進度理想，正開始慢跑及加強健身，但始終左腳經歷了第二次重創，醫生認為需要更加謹慎，因此未可以正式「掂波」，惟他有信心可以趕及在8月前復出，備戰新季。

因傷休養接近半年，Jordan承認的確有點「餓波」：「梗係辛苦啦，睇到理文踢亞協附加賽、傑志踢亞冠，跟住港隊又有集訓，雖然我唔係佢哋球隊成員，而港隊我又停緊賽，但見到人哋有得落場踢波，其實都腳痕㗎！」