紅軍體力輸蝕　歐聯決賽博皇馬[冠軍]

全球矚目嘅歐聯決賽周六深夜3:00上演，利物浦大戰皇家馬德里！今場波喺中立場法國巴黎舉行，利物浦今季力爭成為4冠王，可惜聯賽力戰下失冠，難免洩氣，加上經歷頻密賽事後，球員更開始出現疲態及傷患；反觀皇馬提早穩奪西甲冠軍，以逸待勞下體力佔有極大優勢，加上過去7次進身歐聯決賽全部奪冠，今場一於博皇馬[冠軍]。(星期六1；now 643 香港時間周六深夜3:00直播)

由於利物浦打入英聯盃、英足盃及歐聯決賽，加上英超賽事，今季已經踢咗62場比賽，球員體力負荷非常大，法賓奴、穆罕默德沙拿、華基爾雲迪積克、堤亞高艾簡達拿近期更先後受傷，明顯身體已發出警號。堤亞高艾簡達拿今仗好可能缺陣，另外3人傷勢雖然無大礙，但有可能影響發揮。

賓施馬大勇心理質素一流

至於皇馬，今屆歐聯淘汰賽踢走3大勁旅巴黎聖日耳門、車路士及曼城，盡顯冠軍相。雖然「銀河艦隊」晉級過程驚濤駭浪，但全部都可以過關，當中反勝世界級曼城更加成為球壇經典，反映球員經驗及心理質素優秀。特別係前鋒賓施馬狀態大勇，歐聯已經有15球進帳，位列射手榜榜首，勢必成為對手心腹大患。4年前歐聯決賽，賓施馬亦把握紅軍門將犯錯，為皇馬先開紀錄，首名入球值博之餘，先發事件亦宜追這名法國34歲射手先入波。

西甲賽會為咗遷就皇馬出戰歐聯決賽，安排佢哋提早喺上周五深夜踢聯賽煞科戰，換言之，皇馬比利物浦多2日時間休息及備戰，一旦要踢加時，體力應會佔優，加上近5次對賽，皇馬獲得4勝1和，當中包括2018年決賽，以3:1擊敗利物浦、順利封王，格食格味道極濃，無論讓球抑或讓球主客和，下盤及[+1]客勝皆值捧場。值得一提嘅係，皇馬自從喺1981年決賽輸俾利物浦0:1後，之後7次入決賽都可以高舉歐聯獎盃，捧盃率係極度誇張嘅100%！今場簡簡單單，博皇馬[冠軍]！

歐聯冠軍賠率

利物浦 1.54倍

皇家馬德里 2.3倍

兩軍預計陣容

利物浦

門將：艾利臣比加

後衞：阿歷山大阿諾特、伊巴希馬干拿迪、華基爾雲迪積克、安德魯羅拔臣

中場：佐敦軒達臣、法賓奴、拿比基達

前鋒：穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼、路爾斯戴亞斯

皇家馬德里

門將：泰拔高圖爾斯

後衞：丹尼爾卡華積、艾達米列達奧、拿祖費南迪斯、費蘭特文迪

中場：卻奧斯、卡斯米路、莫迪歷

前鋒：洛迪高高斯、賓施馬、雲尼斯奧斯祖利亞