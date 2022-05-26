香港隊　安帥他鄉遇故知　緬甸教頭：9月來港再鍊過

正於泰國備戰「亞洲盃」外圍賽的香港足球代表隊，近日在當地與緬甸進行閉門熱身賽，最終與對手互交白卷和氣收場。現時執教緬甸的德國教頭安東希爾（Antoine Hey），正正是港隊主帥莊恩安達臣，球員時代效力德甲的舊隊友，安東希爾賽後不忘於社交平台上載兩人合照，更透露已同安達臣約定，計劃今年9月領軍來港再交手。

港隊與緬甸現時皆於泰國進行集訓，今次雙方「拍跳」，兩隊主帥於他鄉再相遇，趁機進行交流，賽後安東希爾於個人Twitter分享到：「好開心可以同香港代表隊主帥莊恩安達臣見面，我哋約定9月喺香港再戰，嚟緊香港隊出戰亞洲盃外圍賽，祝你們好運。」自2019年執掌緬甸教鞭的安東希爾，球員時代已經與莊恩安達臣相識，1990/91賽季兩人曾於杜塞爾多夫一同效力，幫助球隊於該季德甲取得第12名成績。

港隊大軍上周二（17日）抵達泰國後，在當地操練超過一周，並頻頻約戰熱身賽催谷球員狀態，據悉港隊至今已與泰超球隊春武里及緬甸國家隊進行友賽，惟賽事皆以閉門形式進行。球隊於6月1日作客與馬來西亞「拍跳」之前，周五（27日）還會與即將出戰「U23亞洲盃」決賽周的泰國U23交手。

香港隊將於6月作客印度加爾各答鹽湖體育場，進行3場「2023年亞洲盃」外圍賽D組賽事，同組對手包括阿富汗、柬埔寨，以及主隊印度。港台電視31屆時將獨家直播3場港隊賽事。撐港隊，睇港台電視31！

【港台電視31直播安排】

香港 vs 阿富汗

6月8日(星期三)晚上7時25分

柬埔寨 vs 香港

6月11日(星期六) 晚上7時25分

印度 vs 香港

6月14日(星期二) 晚上10時55分