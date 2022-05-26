沙拿留文尼走　利物浦最強拍擋面臨拆夥

利物浦備戰對皇馬嘅歐聯決賽前夕，兩大神鋒穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼齊對未來動向表態，沙拿明確表示來季留隊，文尼卻稱歐聯決賽後先公布去向，報道指拜仁慕尼黑正力斟文尼，這對紅軍最強拍擋面臨拆夥。

今季較早前不時有消息傳出兩人有可能離隊，直至日前，沙拿終於就去向表態，表示來季留隊：「在我腦海中，依家並無諗過合約，我淨係想贏歐聯冠軍，希望見到佐敦軒達臣將獎盃交畀我，當然，下季我肯定留隊。」29歲嘅沙拿同紅軍合約到明夏到期，如果沙拿唔續約，來季結束後將回復自由身。

至於30歲嘅文尼同樣於明夏約滿，續約陷入僵局，而且佢正受到拜仁挖角，拜仁開價3000萬歐元，利物浦則要求5000萬歐元先放人，被問到來季去留，文尼就無沙拿答得咁爽快：「呢個問題，我會留番歐聯後再回應，無論我係咪留隊，我都會喺歐聯決賽後公布。」似乎唔諗住留低。

文尼喺2016年加盟利物浦，沙拿於一年後來投，呢對紅軍拍擋各自為球隊攻入過百球，而且兩人仲當打，如果拆夥實在太可惜，領隊高普表示：「有時球員有自己諗法，同我會唔一致，我哋會尋求共識，希望互相多啲了解。」