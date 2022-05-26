超級電腦預計　曼聯下季繼續跌出前4

英超煞科冇耐，有傳媒利用超級電腦推算來季英超排名，電腦分析，來季大改革嘅曼聯進步輕微，僅列第5名，而冠軍之爭仍然係曼城同利物浦對決，最終由曼城王牌艾寧夏蘭特高舉冠軍獎盃。

今季曼聯僅排第6，錄得該隊英超歷來最低分數，落後第4名熱刺13分，同第5名嘅阿仙奴亦有11分之差，曼聯即將有大批球員流失，包括保羅普巴、卡雲尼、連格、尼曼查馬迪等，而且由於失去歐聯資格，好多球員都未必肯選擇曼聯。

曼聯來季唯一變數就係新帥坦哈格，佢將為球隊帶來穩定計劃，不過能否為球隊帶來進步屬未知數，分析指曼聯來季將會排第5，繼續被拒於前4門外，但比今季有輕微進步。

至於英超前4，將繼續由曼城、利物浦、車路士及熱刺佔據，上述4隊陣容不斷增強，曼城簽入艾寧夏蘭特，利物浦過去收購新兵例不虛發，車路士及熱刺在杜曹及干地領軍下，成績有保證。

超級電腦計算來季英超前7位排名

1 曼城

2 利物浦

3 車路士

4 熱刺

5 曼聯

6 紐卡素

7 阿仙奴