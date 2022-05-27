曼聯防線大換血　搶購2位中堅取代馬古尼

曼聯聘請坦哈格執教之後，今夏組軍策略備受關注，意大利《米蘭體育報》指紅魔鬼將收購中堅列為首要重點工作，目標直指國際米蘭後衞巴斯東尼，加上坦哈格希望帶埋阿積士愛將祖利安添巴過檔，意味曼聯好可能簽入2位中堅，取代「防線炸彈」哈利馬古尼。

哈利馬古尼成「魔」3年以來，表現一直備受批評，被視為球隊成績差嘅「元兇」之一，所以盛傳坦哈格計劃簽入新中堅，堵塞防線漏洞，《米蘭體育報》指曼聯已經睇中巴斯東尼，希望將佢收歸旗下。

呢位23歲意大利國腳身高1米90，擁有典型中堅嘅高大身形，而且個人技術不俗，擅於從後場組織攻勢。除咗曼聯之外，曼城、熱刺、車路士都睇中巴斯東尼，據悉國米要求5,100萬鎊轉會費。

至於曼聯另一個收購目標祖利安添巴現年20歲，雖然年紀輕輕，但近2季都係阿積士主力，呢位荷蘭新星身高1米79，可以勝任中堅同右後衞，技術十分全面，而且係由坦哈格一手提拔，熟悉呢位主帥嘅戰術思維，有助曼聯重建。

據悉曼聯已經接近簽入祖利安添巴，轉會費為3,000萬鎊，值得一提，祖利安添巴自細就係曼聯球迷，曾經着紅魔鬼球衣踢波，拜仁慕尼黑試過斟介佢，都畀佢拒絕，一心想成「魔」。

若然曼聯簽入巴斯東尼、祖利安添巴，會方就會洗清部份後衞，2位後備中堅艾歷拜利、菲爾鍾斯最大機會被放棄，哈利馬古尼亦面臨失去正選位置。