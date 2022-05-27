歐洲主要聯賽抖暑　轉睇南美波

周六(28日)早上智甲獨腳戲，古里高聯主場迎戰下游分子哥甘保。力爭自由盃席位的古里高聯，近期踢法十分開放，面對踢法同樣有前冇後嘅聯賽新軍哥甘保，兩軍有望再演入球騷，中位數2.5球入球大值得再追。(HKJC TV app周六早上8時27分直播)

古里高聯近3場聯賽兩次吞下敗仗，現時喺積分榜被3支爭標分子拋離，為力爭來屆自由盃資格，仍要繼續努力。

上場喺領先情況下，古里高聯被前列球隊紐柏萊斯連追3粒，最終輸波收場，而且近4場波都冇辦法保住清白之身，防線表現欠穩，呢場主力守將卡夏斯要坐波監缺陣，後防甩漏情況隨時加劇。可幸古里高聯攻力有保證，聯賽至今攻入25球，屬聯賽入球數第二高嘅球隊，古里高聯呢場想重回勝軌，必定空群而出搶攻。

兩軍同樣入得又失得

今季升班嘅哥甘保，上場以2比4輸畀艾斯賓路拿，近3場全敗之餘，今季作客至今未贏過波，走勢低迷。

不過唔代表球隊冇能力同強隊周旋，高踞射手榜前列嘅主力前鋒阿布里高，今季已斬獲10球，腳風幾順，證明哥甘保進攻係有啲計。呢支升班球隊近4仗全開3球或以上，踢法開放，今場大盤唔好錯過。

直播表

周六8:27am 智甲 古里高聯Vs哥甘保

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