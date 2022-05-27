一度呼吸困難　施蒙娜驚恐症發作由贏變輸

擁有兩個大滿貫錦標的羅馬尼亞名將施蒙娜，周四在法網次圈比賽時驚恐症發作、一度呼吸困難，最終由贏變輸，遺憾出局；而世界「一姐」施華德續顯霸氣，僅花一小時淘汰對手，賽季30連勝。

曾於2018年法網女單冠軍的施蒙娜，面對19歲的中國新秀鄭欽文，打到第二盤時明顯表現失去節奏，更有異常迹象，比賽中途穿上外套，用手猛打自己大腿，手扶球拍低頭深呼吸，甚至要求治療人員測量血壓，賽後施蒙娜坦言是自己的驚恐症發作，最終她先贏一盤下以6比2、2比6、1比6落敗，令今屆法網再多一位頂級球手出局。

「我不是常常發生這樣情況，我不知道為何會這樣，我當時還是領先當中，而且發揮不俗，但當病發時，我完全失去焦點無法集中，現在身體已恢復，情況好轉了很多，這事件令我學習了一課。」其後醫療人員為施蒙娜進行了檢查，並表示這不似是一個長期的問題，可能是心理方面的問題。

至於世界「一姐」施華德則愈戰愈勇，向衞冕之路進發，這位20歲波蘭女將全場打出23個致勝分及僅15次無壓力下犯錯，僅花61分以直落兩盤6比0、6比2淘汰美國的華姬(Alison Riske)，昂然躋身女單第三圈，並將賽季的連勝紀錄擴大至30場，正挑戰比利時名宿軒寧於2008年所創的32場連勝紀錄，而目前保持單季連勝紀錄最長的是「大威」V威廉絲，她於2000年曾創出35場不敗的成績。