皇馬搵麥巴比替身　1.28億歐元買意甲MVP

皇馬被基利安麥巴比「放飛機」，會長皮里茲谷一肚氣，準備今夏四出掃貨，意大利《米蘭體育報》指皇馬已有新目標，計劃用1.28億歐元收購AC米蘭翼鋒拉菲爾利亞奧，呢位即將23歲嘅葡萄牙國腳今季大熟大勇，協助AC米蘭奪得意甲冠軍，自己亦當選聯賽最佳球員。

拉菲爾利亞奧2019年夏天由里爾加盟AC米蘭，當時轉會費僅2,300萬歐元，頭2季表現平平無奇，但今季大爆發，為A米各項賽事上陣42場入14球及12次助攻，包括意甲爭冠煞科戰，貢獻3次助攻，幫AC米蘭大勝薩斯索羅3比0，相隔11年再成為意甲盟主。

雖然AC米蘭唔想出售拉菲爾利亞奧，並希望同佢續約至2026年，但皇馬開出1.28億歐元轉會費，對於財力欠佳嘅AC米蘭而言，的確有好大吸引力，拉菲爾利亞奧亦想事業更上一層樓，相信樂意加盟皇馬。

另外，皇馬亦睇中李斯特城中堅蘇恩古，由於呢位26歲土耳其國腳只剩下1年合約，估計皇馬有機會以3,000萬歐元買到佢。