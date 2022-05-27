球會愈大愈掠水　球場看台小食大比併

去球場睇波，開波前或者半場醫肚係必須嘅！有個Twitter叫做@FootyScran，版主同follower分享世界各地球場內外小食，有相有價錢仲有食評，我哋搜羅咗一啲英國球場嘅小食，發現愈大規模嘅球會就愈呃錢，反而一啲細球會小食充滿驚喜。

杜域治（非聯賽）

小食：希臘烤肉 價錢：7鎊

食評：被譽為全英最正球場小食，呢個kebab充滿地中海特色，醬汁又夠，唔睇波都應該去呢個倫敦南部非聯賽球會試吓。

艾布亞夫（蘇冠）

小食：蘇格蘭批 價錢：2.2鎊

食評：呢間蘇冠球會嘅小食供應商，榮獲2022年全球蘇格蘭批大獎賽金獎，味道肯定頂呱呱，最正係個價錢，可以話係平絕英國，連Twitter版主都話一生人點都要食一次。

車路士（英超）

小食：熱狗 價錢：5.9鎊

食評：一條腸、一個熱狗包，完！

波利咸（非聯賽）

小食：雙層芝士漢堡熱狗 價錢：5鎊

食評：唔單止今屆英足盃殺入16強，波利咸嘅小食應該可以殺入全英國4強，分量夠晒兩個人開心Share。

雷丁城（非聯賽）

小食：中式小食套餐 價錢：12.99鎊

食評：雷丁市多中國人聚居，呢個套餐叫Chinese Box，入面會有一大兜咖喱，另加3種小食同酸醬，小食會不時轉款，但離唔開炸雞、炸魷魚、炸魚、薯條同春卷，「膽固醇萬歲！」

曼市聯（非聯賽）

小食：肉批配肉醬豆蓉 價錢：6.4鎊

食評：肉批、肉醬、豆蓉原本已經係英國人最鍾意嘅街頭小食，呢個價錢仲包一杯啤酒，啱晒喜歡杯中物嘅英國球迷。

西布朗（英冠）

小食：薄餅 價錢：4鎊

食評：手掌咁大嘅薄餅要賣4鎊，好彩芝士落得夠重手，味道挽回少少分數。

布倫特里（非聯賽）

小食：怪獸漢堡 價錢：5.5鎊

食評：雙層牛肉、煙肉、炒洋葱、半溶芝士，呢個怪獸漢堡令到英國東部非聯賽球隊布倫特里聲名大噪。

利物浦（英超）

小食：漢堡 價錢：5鎊

食評：曼聯同利物浦係死敵，估唔到看台小食嘅劣食程度都要爭第一，係包尾第一。不過通常小食店會畀包裝茄汁同芥末畀你自己加嘅。

曼聯（英超）

小食：炒蛋配薯蓉 價錢：4.5鎊

食評：一眼望晒，唔使點介紹，堂堂大球會，啲出品係咁樣，睇到都唔想食。

伯明翰（英冠）

小食：薯條配芝士 價錢：4鎊

食評：嗱，搞清楚，杯啤酒係唔包嘅，4鎊只係炸薯條加塊芝士！真係求其喺雪櫃撻塊芝士上去，喂，畀啲誠意得唔得呀！

侯城（英冠）

小食：豬肉漢堡、巨型熱狗 價錢：5.5鎊

食評：兩樣分別賣5.5鎊，大件夾抵食之餘，兩樣小食同樣有足夠蔬菜，漢堡有紫椰菜，熱狗有洋葱同青瓜，健康指數屬各球會之冠。