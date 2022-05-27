貝格摔拍嚇喊小孩　基治奧斯：要罰2萬5啦？

法網再有球員掟拍暴力事件發生，世界排名63位的羅馬尼亞女將貝格周四在落後時發脾氣怒擲球拍，反彈上觀眾席，此舉令席的小孩被嚇到驚慌失措，頓時爆喊，令原本氣沖沖的貝格相當尷尬，隨即道歉；而此舉再引起網壇關注，有傳媒指應該設監管罰則。

日前俄羅斯名將魯列夫因發脾氣擊球，反彈差一點打中工作人員，周四又有球員發脾氣險「出事」，羅馬尼亞女將貝格因不滿自己的表現，回到自己坐位休息時，猛力將球拍擲向地上，但因力量過大球拍反彈直飛向觀眾席，即時聽到有小孩嚎啕大哭，雖然沒有擊中他，但令他相當驚恐，要父母安慰，而貝格亦即時走向小孩面前，露出尷尬面容，並作出道歉，其後更與小孩合照平息事件。

事件令比賽暫停了一段時間，球證亦對貝格加以警告，最終貝格以6比7、6比3、6比4反敗為勝，而落敗的30號種子Ekaterina Alexandrova坦言:「我很失望這樣離開法網，但我希望今天的比賽規則可以改善，以確保每個人的安全，我們對自己的球員應該負上責任。」

多間傳媒及網民都覺得貝格不能避免被取消資格，《紐約時報》記者Ben Rothenberg在社交平台上稱:「為何我們仍繼續容許這様?她不是掟得很重，但官方對她此舉動並不在乎。」曾在印第安韋爾斯因發脾氣擲拍被處罰的澳洲「壞孩子」基治奧斯，他在Twitter再上載貝格發脾氣片段並留言指:「所以罰2萬5？停賽？」他當日因為擲拍被罰2萬5千美元。

網壇近日對這些擲拍的同類事件甚為關注，而2022年美網祖高域因發脾氣將球擊到球證喉嚨部位，一度呼吸困難。